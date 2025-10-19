حماس ترفض البيان الأميركي بشأن انتهاكها لوقف إطلاق النار

وطنا اليوم:قالت حركة حماس، الأحد، إنها ترفض “ادعاءات” وزارة الخارجية الأميركية، وتنفي جملة وتفصيلا “المزاعم الموجّهة بحقّها حول هجوم وشيك أو انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار”.

وأوضحت الحركة في بيان لها، أنّ هذه “الادعاءات الباطلة تتساوق بشكل كامل مع الدعاية الإسرائيلية المضلِّلة، وتوفّر غطاءً لاستمرار الاحتلال في جرائمه وعدوانه المنظَّم” ضد الشعب الفلسطيني.

ولفتت حماس النظر إلى أنّ “الحقائق على الأرض تكشف العكس تماما”، وضحة أن سلطات الاحتلال هي التي “شكّلت وسلّحت وموّلت عصابات إجرامية نفّذت عمليات قتل وخطف، وسرقة شاحنات المساعدات، وسطو ضد المدنيين الفلسطينيين”.

وزارة الخارجية الأميركية، قالت السبت، إن لديها “تقارير موثوقة” تفيد بأن حركة حماس تخطط لهجوم وشيك ضد المدنيين في غزة، في خطوة اعتبرت واشنطن أنها ستشكّل “انتهاكا لوقف إطلاق النار”.

وأوضحت الوزارة في بيان أن “هذا الهجوم المخطط له ضد المدنيين الفلسطينيين سيشكل انتهاكا مباشرا وخطيرا لاتفاق وقف إطلاق النار وسيقوّض التقدم الكبير الذي أحرز من خلال جهود الوساطة”.

وأضافت “إذا أقدمت حماس على تنفيذ هذا الهجوم، ستُتّخذ الإجراءات اللازمة لحماية سكان غزة والحفاظ على قيام وقف إطلاق النار”.

وأكدت حماس أنّ أجهزتها الشرطية في غزة، “تقوم بواجبها الوطني في ملاحقة العصابات ومحاسبتها وفق آليات قانونية واضحة، حماية للمواطنين وصونا للممتلكات العامة والخاصة”.

ولم يوضح بيان الخارجية الأميركية ما هي الإجراءات التي ستتخذ، إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد خلال الأسبوع الحالي بـ “قتل” عناصر حماس إذا واصلت الحركة “قتل الناس في غزة”.

وقال ترامب على منصته تروث سوشل “إذا واصلت حماس قتل الناس في غزة، وهو أمر لم يكن ضمن الاتفاق، فلن يكون أمامنا أي خيار سوى الدخول (إلى القطاع) وقتلهم”، من دون أن يوضح من سيدخل لقتلهم.

وتوصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق تنهي بموجبه إسرائيل عدوانها العسكري على غزة مقابل إطلاق سراح المحتجزين الذين أسرتهم حماس خلال هجومها في 7 تشرين الأول 2023 على أراض فلسطينية تحتلها إسرائيل.

وينص الاتفاق على الإفراج عن كل المحنجزين الأحياء والمتوفين بعد 72 ساعة على بدء العمل بوقف إطلاق النار.

وقالت واشنطن إنها أبلغت الجهات الضامنة للاتفاق التي تشمل الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، “بالانتهاك الوشيك لوقف إطلاق النار من جانب حماس”.