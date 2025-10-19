نقابة أصاحب الحلي توضح أسباب ارتفاع أسعار الذهب

وطنا اليوم:أكد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات غير متوقعة وغير مسبوقة بشكل يومي، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام لم يعتد عليها المواطن من قبل.

وأوضح علان ، أن العديد من دول العالم، بما فيها الدول العظمى، تتجه إلى تخزين الذهب كملاذ آمن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لافتًا إلى أن السياسة الأمريكية المتمثلة بفرض رسوم كبيرة على واردات العديد من الدول، حتى على حلفائها، إلى جانب تخفيض الفوائد على الدولار من قبل الفيدرالي الأمريكي، ساهمت جميعها في جعل الذهب محور اهتمام عالمي.

وأشار إلى أن الشركات الكبرى وصناديق الادخار والبنوك السيادية حول العالم تنظر إلى الذهب باهتمام كبير، باعتباره الملاذ الآمن الوحيد الذي يلجأ إليه المستثمرون والاقتصاديون.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع الأسعار ما دامت أسباب الارتفاع قائمة، في ظل الضبابية الكبيرة في السياسة النقدية الأمريكية والحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين، مؤكداً في الوقت نفسه أن عوامل الارتفاع أقوى بكثير من أسباب الانخفاض.

وبيّن علان أنه لا يوجد ما يُعرف بـ”الذهب الكسر”، موضحًا أن المقصود به هو الذهب الذي لا يرغب به المواطن ويبيعه لأصحاب المحلات، ليُعاد إلى تاجر الجملة لإعادة تشكيله ودمغه من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية التي تقوم بدمغ كل غرام من الذهب الأردني.

وشدد على ضرورة التحقق من عيارات الذهب عند الشراء، فالذهب الأردني يُصنع داخل المصانع المحلية ويُصدَّر إلى عدة دول، ويتمتع بجودة عالية ومواصفات دقيقة، محذرا المواطنين من شراء “الذهب الكسر” أو أي ذهب غير مختوم أو قديم.

وططالب علان من المواطنين الراغبين بشراء الذهب طلب الفاتورة الأصلية عند الشراء التي تتضمن السعر وعيار الذهب.

وأشار علان إلى أن أكبر مشكلة تواجه النقابة هي عمليات البيع عبر الإنترنت من جهات غير مرخصة وغير معروفة، داعيًا المواطنين إلى التأكد من المكان الذي يشترون منه الذهب.

وفيما يتعلق بالذهب الروسي، أوضح علان أنه لا وجود لما يسمى بـ”الذهب الروسي”، مبينًا أنه مجرد إكسسوار يُشترى ولا يُباع، محذرًا من التعامل معه.

أما بالنسبة للفضة، فقال علان إن من ينوي شرائها يجب أن يشتري كميات لا تقل عن كيلو غرام لتحقيق الربح عند بيعها، لكنها لا تُعد بديلاً عن الذهب، فهي تُعتبر مدخرات وليست زينة.

ووجه علان رسالة للمواطنين والمقبلين على الزواج بعدم تأجيل شراء الذهب، مشددًا على أن من ينوي الشراء عليه المسارعة بذلك، قائلاً: “لا يوجد أي أردني اشترى ذهبًا ولم يربح به”.

وأكد في ختام حديثه أن محلات بيع المجوهرات لديها الإمكانية لشراء أي كميات من الذهب المعروضة في الأسواق من قبل المواطنين دون أي تأخير.