قطر تعلن اتفاقا باكستانيا أفغانيا على وقف فوري لإطلاق النار

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الخارجية القطرية، الأحد، أن باكستان وأفغانستان اتفقتا على وفق “فوري” لإطلاق النار في محادثات عقدت في الدوحة بوساطة قطر وتركيا، بعد مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في غارات جوية باكستانية عقب هدنة سابقة.

وقالت الوزارة في بيان إن الجانبين اتفقا خلال المحادثات “على وقف فوري لإطلاق النار، وإنشاء آليات تُعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين”.

وتابعت قائلة: “توافق الطرفان على عقد اجتماعات متابعة خلال الأيام القليلة القادمة، لضمان استدامة وقف إطلاق النار، والتحقق من تنفيذه بطريقة موثوقة ومستدامة”.

وأعربت الخارجية القطرية عن “تطلع قطر إلى أن تسهم هذه الخطوة المهمة في وضع حد للتوترات على الحدود بين البلدين”.

من جهته أكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد أصف، أن بلاده وأفغانستان ستحترمان اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بالدوحة، مشيرا إلى وفد بلاده سيجتمع مع الوفد الأفغاني مجددا في 25 أكتوبر القادم في إسطنبول.

وكان مسؤولون باكستانيون قد بدأوا محادثات في قطر السبت مع نظرائهم الأفغان في محاولة لإعادة الهدوء الدائم على الحدود بين البلدين بعد مواجهة أسفرت عن مقتل العشرات وانهيار هدنة.

وأفادت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أن “المحادثات ستركز على اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الإرهاب العابر للحدود ضد باكستان، والمنطلق من أفغانستان، وإرساء السلام والاستقرار على امتداد الحدود الباكستانية الأفغانية”.

واتهمت كابول إسلام أباد الجمعة بخرق الهدنة بعد ضربات أسفرت عن مقتل عشرة مدنيين على الأقل، بينهم طفلان وثلاثة لاعبي كريكت، في ولاية باكتيكا الواقعة شرق البلاد.

من جهتها، أفادت مصادر أمنية باكستانية بأن الضربات استهدفت جماعة مسلحة مرتبطة بحركة طالبان الباكستانية في المناطق الحدودية الأفغانية، عقب هجوم أسفر عن مقتل عسكريين باكستانيين في شمال وزيرستان، المنطقة الواقعة في شمال غرب باكستان.

وسبقت ذلك هدنة وضعت حدا لاشتباكات حدودية استمرت أسبوعين وأودت بالعشرات من جنود ومدنيين من الجانبين.

وتُشكّل القضايا الأمنية جوهر التوترات بين البلدين، إذ تتهم باكستان أفغانستان بإيواء جماعات مسلحة بقيادة حركة طالبان الباكستانية على أراضيها، وهو ما تنفيه كابول