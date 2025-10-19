بنك القاهرة عمان
حزب المحافظين يدعو الحكومة الى توحّي الحكمة والروّية في تصريحاتها

40 ثانية ago
حزب المحافظين يدعو الحكومة الى توحّي الحكمة والروّية في تصريحاتها

وطنا اليوم:يدعو حزب المحافظين الحكومة الى توخّي الحذر والحكمة والرويّة في تصريحات مسؤوليها، وعدم الولوج في المساحات التي تثير الرأي العام، وتنكأ جراحهم المعيشيّة والوطنيًة، وتوسيع دائرة الأمل والعمل لفتح آفاق الإستثمار ، وتوظيف خطة التحديث الإقتصادي لتعزيز دور القطاع الخاص في استيعاب جيوش العاطلين عن العمل.

ويشدد الحزب على ضرورة مغادرة اساليب التوظيف الاعلامي لتسويق فكرة زيادة النمو بعيداً عن نتائجه المفترضة، وادراك حقيقة مفادها ان زيادة النمو تستدعي بالضرورة تراجع مستوى البطالة، وهو ما لم يحدث على ارض الواقع.

ويدعو الحزب الى ضرورة الإهتمام بالأطراف والمحافظات البعيدة عن مركز القرار، وخلق مشاريع لإستيعاب البطالة بما يمكنها من معالجة الإختلالات المعيشية التي تنعكس بالضرورة على القيم الإيجابيّة التي تشكل المصدر الرئيس للإستقرار والعيش المشترك.


