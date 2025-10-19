7 ملايين متظاهر في أمريكا يحتجون ضد ترامب في أكثر من 2700 مسيرة

وطنا اليوم:اجتذبت المظاهرات المناهضة للرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس السبت حشودا ضخمة في جميع أنحاء البلاد، حيث احتجت حركة “لا للملوك” على ما تراه سياسات ترامب “السلطوية”.

وقال المنظمون إن ما يقرب من 7 ملايين شخص شاركوا في مظاهرات سلمية في حوالي 2700 مدينة وبلدية، أي مئات المواقع الإضافية عما كان عليه الاحتجاج السابق في يونيو/حزيران الماضي.

وأخبر الكثيرون المراسلين أنهم يخشون أن تكون الديمقراطية الأميركية في خطر، بعد أقل من 9 أشهر من ولاية ترامب الثانية. وحمل آخرون لافتات بشعارات مثل “لا ملك.. لا أحد فوق القانون” أو “ديمقراطية لا دكتاتورية”.

وسجلت شرطة نيويورك مشاركة 100 ألف شخص في المظاهرات المختلفة في جميع أنحاء المدينة، وقالت إنه لم تقع أي أعمال شغب ولم تنفذ أي اعتقالات.

وقال أحد المتطوعين لمراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في ساحة التايمز بالمدينة إن الحشود ملأت الشارع المتجه جنوبا وصولا إلى ميدان يونيون، وهي مسافة تبلغ عدة كيلومترات.

كما جرت احتجاجات في العاصمة واشنطن، وكذلك في بوسطن، وأتلانتا، وشيكاغو، ولوس أنجلوس والعديد من المدن الأخرى. وفي بيتسبرغ/بنسلفانيا، نزل الآلاف من الناس إلى الشوارع.

وشارك الناس أيضا في مسيرات في بلدات أصغر مثل بيثيسدا في منطقة واشنطن ومقاطعة ساراسوتا في فلوريدا.

ترامب: لست ملكا

وأفادت شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية بأنه تم احتجاز امرأة في ساوث كارولينا بعد أن وجهت سلاحا نحو المحتجين وهي تقود سيارتها.

وقال الموقع الإلكتروني للحركة إن إدارة ترامب “ترسل عملاء ملثمين” في شوارع أميركا، وترهب المجتمعات وتعتقل الأشخاص بدون أمر قضائي.

كما تتهم الحركة الرئيس بتعريض الانتخابات للخطر وتقويض إجراءات حماية الصحة والبيئة، والسماح للمليارديرات بالتربح بينما يكافح العديد من الأسر جراء ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضافت الحركة على موقعها “إن الرئيس يعتقد أن حكمه مطلق، لكن في أميركا، لا يوجد لدينا ملوك”.

وينفي ترامب وحزبه الجمهوري هذا الوصف، وقال لشبكة فوكس نيوز يوم الجمعة “يقولون إنهم يشيرون إلي بالملك.. أنا لست ملكا”.

ويشير اتحاد جامعة هارفارد لإحصاء الحشود إلى أن الاحتجاجات كانت أكثر تواترا بكثير في ولاية ترامب الثانية، التي بدأت في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، مما كانت عليه في ولايته الأولى.

وفي منتصف يونيو/حزيران، شارك عدة ملايين من الأشخاص في مظاهرات “لا للملوك”، لتصبح واحدة من أكبر الاحتجاجات الجماهيرية في تاريخ الولايات المتحدة.