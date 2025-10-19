بنك القاهرة عمان
في اليوم العاشر من وقف إطلاق النار في غزة.. الاحتلال يواصل إغلاق معبر رفح

23 ثانية ago
وطنا اليوم:في اليوم العاشر من أيام وقف إطلاق النار بعد 735 يوما من حرب الإبادة على الفلسطينيين في غزة سلّمت المقاومة جثتي أسيرين إسرائيليين قُتلا بقصف الاحتلال على غزة.
من جانبه، أعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، أنه لن يتم فتح معبر رفح حتى استعادة جثث جميع الأسرى.
ومع انهيار المنظومة الصحية قال مدير الصحة في القطاع إن تنسيق الطوارئ وتأهيل البنية الأساسية يحتاجان إلى خطة عاجلة بتكلفة 45 مليون دولار.
وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحم جيش الاحتلال مدينة طوباس بعد إصابة جنديين بتفجير عبوة ناسفة.
كما أغلق جيش الاحتلال الطريق بين بلدة طمون ومدينة طوباس بالسواتر الترابية


