نمو السياحة في الأردن مع تزايد الطلب من مختلف الأسواق

وطنا اليوم:قال عاملون ومختصون في القطاع السياحي وخبراء أكاديميون، إن السياحة الأردنية تشهد نموا ونشاطا متصاعدا، مع تزايد الطلب على الأردن من مختلف الأسواق السياحية، ما انعكس بوضوح على مؤشرات أداء القطاع التي سجلت تحسنا تدريجيا، لتعكس بذلك عودة الزخم والحيوية إلى الحركة السياحية في المملكة.

وأكدوا ، أن ارتفاع أعداد الزوار الدوليين وزيادة الدخل السياحي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يشكلان دليلا ملموسا على استعادة الأردن لمكانته كوجهة سياحية آمنة وجاذبة في المنطقة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدخل السياحي للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حيث وصل إلى نحو 6 مليارات دولار، مسجلا زيادة بنسبة 6.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغ فيها الدخل 5.571 مليار دولار، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة عدد زوار المملكة خلال الفترة نفسها أعلاه بنسبة 14.5 بالمئة، فيما بلغ الدخل السياحي خلال شهر أيلول الماضي نحو 622.4 مليون دولار بارتفاع نسبته 1.4 بالمئة عن أيلول 2024.

وأشاروا الى أن الأردن يسير بخطى واثقة نحو تحقيق المزيد من الانتعاش والنمو في القطاع، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة في مختلف المجالات المرتبطة بالسياحة.

وقال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات، إن انحسار أجواء التوتر في الإقليم وعودة الهدوء النسبي إلى المنطقة سيسهما في البدء بمرحلة جديدة من الانتعاش والنمو في القطاع السياحي خلال الموسم الشتوي الحالي بعد فترة من التراجع في الحركة السياحية الوافدة من الأسواق الأجنبية.

وأضاف، إن الاهتمام المتجدد من الأسواق الأوروبية والآسيوية بتنظيم الرحلات إلى المملكة يمثل مؤشرا واضحا على بدء تعافي السياحة الأردنية واستعادة مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

وبين هلالات، أن الدعم من الجهات المعنية بالقطاع السياحي، انعكست بشكل ملموس على العاملين في القطاع ومنحتهم شعورا بالأمل والثقة بمرحلة جديدة من النهوض والاستقرار، مؤكدا أن القطاع السياحي الأردني يمتلك قدرة كبيرة على النهوض متى توفر الدعم والإرادة.

وأوضح أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل بروح الفريق الواحد، للنهوض بالقطاع الذي يعد شريان حياة لعشرات الآلاف من الأسر ومحركا أساسيا للاقتصاد الوطني، مؤكدا أيضا أهمية تكثيف الحملات الترويجية عالميا للسياحة في الأردن.

من جهته، قال المختص بالشأن السياحي الدكتور إبراهيم الكردي، من كلية السياحة والفندقة في الجامعة الأردنية فرع العقبة، إن إرتفاع مؤشرات أداء القطاع السياحي خلال الفترة الأخيرة يشير بوضوح إلى دخول القطاع مرحلة التعافي والانتعاش، بفضل الدعم المتواصل من القيادة الهاشمية وحرصها على تطوير هذا القطاع الحيوي كأحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الجهود الحكومية مثل دعم الطيران منخفض التكاليف، وتوسيع الحملات الترويجية واستهداف أسواق جديدة في أوروبا وآسيا وافريقيا، أسفرت عن نتائج ملموسة وساهمت في فتح آفاق أوسع أمام حركة السياحة، كما ساعد التحول الرقمي والابتكار في التسويق على رفع تنافسية المنتج السياحي الأردني عالميا.

ولفت الكردي، الى ضرورة مواصلة تطوير الخدمات ورفع كفاءة العاملين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع الاستثمار في السياحة البيئية والعلاجية والدينية، لضمان استمرار نمو القطاع والمحافظة على مكانة الأردن كوجهة سياحية متميزة ومستدامة في المنطقة.

بدوره، بين عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر سلامة خطار، أن هناك ارتفاعا ملحوظا في الطلب على الأردن من العديد من الأسواق الأوروبية، خاصة إيطاليا وفرنسا، بالإضافة إلى أسواق أخرى مثل أميركا.

وأشار خطار، إلى أن الطلب المتزايد على المملكة يشمل الفنادق وشركات النقل السياحي والمطاعم، ما يعكس حيوية متجددة في الحركة السياحية داخل المملكة ويؤكد على قدرة القطاع على التكيف مع المتغيرات الإقليمية واستعادة جاذبيته أمام السياح الدوليين.

من جانبه، قال الدكتور حكم شطناوي أستاذ السياحة والفندقة في جامعة اليرموك، إن استمرار ارتفاع الدخل السياحي يعكس قوة تعافي القطاع السياحي الأردني واستعادة جاذبيته بعد تحسن الأوضاع الإقليمية وزيادة ثقة السياح بوجهة الأردن الآمنة والمتنوعة، مبينا أن هذه المؤشرات الإيجابية بالقطاع السياحي تمثل دخوله بمرحلة انتعاش حقيقية.

واشار، الى أن العودة التدريجية لرحلات الطيران منخفضة التكاليف، قللت كلفة الوصول إلى الأردن، ما جذب شرائح أوسع من السياح، كما ان الحملات الترويجية الموجهة إلى أسواق جديدة والمعززة بصور قوية للأردن بما يمتلكه من طبيعة فريدة وتاريخ عريق وتجارب متنوعة شكلت جسرا يربط المشاهدين بالوجهة فعليا.

وأكد الدكتور شطناوي، أن النمو في القطاع السياحي مرتبط ببرامج التحفيز السياحي، مؤكدا ضرورة الاستمرار بالوتيرة ذاتها لعدة سنوات لترسيخ التعافي وضمان استدامة النمو.