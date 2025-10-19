بيان صادر عن مبادرة الحوار المجتمعي بشأن المشاجرات الجامعية

وطنا اليوم _

أصدرت مجموعة الحوار المجتمعي للتخفيف من الآثار المالية المترتبة على العادات والتقاليد (على قد لحافك مد رجليك) بيانًا حول تكرار المشاجرات في الجامعات الأردنية، وما تمثله من خطر على الأمن الجامعي وسمعة مؤسسات التعليم العالي في الأردن، مؤكدين رفضهم القاطع لهذه الممارسات التي تسيء للوطن وتتناقض مع القيم الأكاديمية والأخلاقية.

وتاليًا نص البيان:

مجموعة الحوار المجتمعي للتخفيف من الأثار المالية المترتبة على العادات والنقاليد (على قد لحافك مد رجليك) ، تستنكر وبشدة، و تُعرب عن استيائها واستنكارها العميقين ، بسبب تكرار المشاجرات التي تجري في الجامعات الأردنية، والتي غدت بكل أسف تهديداً للأمان الجامعي، وتلحق الضرر بسمعة مؤسساتنا التعليمية، التي أشاد القاصي والدّاني بدورها وانضباطها، في مناخٍ علمي أخلاقي.

إن مايجري من عُنف وتصادم، ينبغي أن يكون محرماً في الساحات الجامعية فهو لا يستهدف الطالب وحسب، إنما يستهدف سمعة الوطن بأسرهِ، كما يعكس انتهاك المُنجزات العامه للوطن، مما يشكل هدراً لممتلكاتنا، بما يشبه الهدر العابث، الذي لا يمتّ بصلة مع قيمنا الأصيلة.

ونذكر أن العلاقة بين الطالب والمدرس ليست حصرًا على الأكاديمية الجافة فقط، إنما بالصلة الأبوية والأخوية والأنسانية والتربوية. وينبغي أن تكون هذه الصّروح الأكاديمية مصانع الفكرِ و الإنسان، مصانع القيم الحضارية الاجتماعية ، و عليها أن تبرأ من عدوى السلبيات المجتمعية إلى المكان الذي نرتقي منه وبهِ.

وعليهِ، فإننا نؤكد على ما يلي:

أولًا: المطالبة بأغلظ العقوبات بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأحداث المؤسفة، حفاظا على هيبة القانون و حرمة المؤسسات التعليمية.

ثانيًا: ضرورة إجراء دراسة اجتماعية متعمقة، لكشف الأسباب الجذرية وراء تفشّي هذه الظاهرة، من منظور تربوي وثقافي.

ثالثا: دعوة مجلس النواب الأردني لمناقشة هذا الملف الخطير، بوصفه شأناً وطنيا يمس الأمن المجتمعي و مستقبل الشباب.

رابعا: مطالبة الجامعات الأردنية بتعزيز برامج التوعية و الانضباط، وإعادة النظر في أساليب إدارة الأزمات الطلابية، بعيدا عن الحلول الشكلية أو المؤقتة.

إن الجامعات هي مصانع العقول، لا ساحات للعنف، وواجبنا جميعا أن نحميها ونحافظ عل مكانتها الرفيعه، التي تليق بالأردن وشعبه.

حفظ الله وطننا الغالي وشبابه

(مجموعة الحوار المجتمعي للتخفيف من الأثار المالية المترتبة على العادات والتقاليد ) / على قد لحافك مد رجليك)