بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي فعاليات اكتوبر الوردي “لأنك الكل بالكل” في جمعية الرواحل الخيرية بالعريش

وطنا اليوم – نظمت جمعية الرواحل الخيرية في العريش بالتعاون مع البرنامج الأردني لسرطان الثدي ولجنة صحة العريش شمال مادبا ومركز صحي شمال مادبا الشامل فعالية ضمن فعاليات اكتوبر الوردي “لأنك الكل بالكل”.

وقالت رئيسة الجمعية هالة الجبور أنه هذه الفعالية تأتي بمناسبة الشهر الوردي للتوعية بسرطان الثدي وضرورة اجراء الفحص المبكر للسيدات، مشيرة الى اهمية هذه الفعالية ودورها الكبير في التوعية بهذا المرض، وأن عملية الفحص المبكر تقي من مخاطر تطور المرض وتخفف من شدته بشكل كبير جدا.

وتحدثت المثقفة من البرنامج الأردني لسرطان الثدي ماجدة ابو قدروة عن أهمية الفحص المبكر حيث يُشكّل سرطان الثدي مصدر قلقٍ للكثيرات من النساء، نظراً لانتشاره الواسع عالمياً والتغييرات العديدة التي يُحدثها في صحته، وقدمت المعلومات عن سرطان الثدي، وكيفية حدوثه ، وأنواعه وأعراضه والمؤشرات التي تشير الى ضرورة اجراء فحص طبي متخصص لتفادي تطور المرض.

وفي ختام اللقاء دار نقاش موسع بين المثقفة والسيدات حول طرق الفحص الذاتي لسرطان الثدي وكيفة التعرف على مؤشراته، وتم اجراء العديد من الفحوصات للسيدات، وتوزيع الهدايا والمنشورات المرتبطة بالمناسبة.