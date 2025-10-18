بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي فعاليات اكتوبر الوردي “لأنك الكل بالكل” في جمعية الرواحل الخيرية بالعريش

9 ثواني ago
بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي فعاليات اكتوبر الوردي “لأنك الكل بالكل” في جمعية الرواحل الخيرية بالعريش

وطنا اليوم – نظمت جمعية الرواحل الخيرية في العريش بالتعاون مع البرنامج الأردني لسرطان الثدي ولجنة صحة العريش شمال مادبا ومركز صحي شمال مادبا الشامل فعالية ضمن فعاليات اكتوبر الوردي “لأنك الكل بالكل”.
وقالت رئيسة الجمعية هالة الجبور أنه هذه الفعالية تأتي بمناسبة الشهر الوردي للتوعية بسرطان الثدي وضرورة اجراء الفحص المبكر للسيدات، مشيرة الى اهمية هذه الفعالية ودورها الكبير في التوعية بهذا المرض، وأن عملية الفحص المبكر تقي من مخاطر تطور المرض وتخفف من شدته بشكل كبير جدا.
وتحدثت المثقفة من البرنامج الأردني لسرطان الثدي ماجدة ابو قدروة عن أهمية الفحص المبكر حيث يُشكّل سرطان الثدي مصدر قلقٍ للكثيرات من النساء، نظراً  لانتشاره الواسع عالمياً والتغييرات العديدة التي يُحدثها في صحته، وقدمت المعلومات عن سرطان الثدي، وكيفية حدوثه ، وأنواعه وأعراضه والمؤشرات التي تشير الى ضرورة اجراء فحص طبي متخصص لتفادي تطور المرض.
وفي ختام اللقاء دار نقاش موسع بين المثقفة والسيدات حول طرق الفحص الذاتي لسرطان الثدي وكيفة التعرف على مؤشراته، وتم اجراء العديد من الفحوصات للسيدات، وتوزيع الهدايا والمنشورات المرتبطة بالمناسبة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:02

طفلة تعلق في مجفف ملابس.. وعملية شاقة لإخراجها تؤدي لتدهور حالتها في فيينا

23:00

وفاة سوري ترغم طائرة تركية على الهبوط اضطرارياً في براغ

22:58

الاقتصاد الرقمي” تختتم فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني البريطاني

22:58

العيسوي يلتقي وفداً من فريق “إحنا بخير التطوعي”*

22:56

“عابرات الحياة” كتاب يوثق قصص انتصار أردنيات على السرطان

22:53

نويران يحصد المركز الأوّل في البورد العربي لاختصاص القلب والأوعية الدمويّة

22:52

وزارة الثقافة تحتفل بخريجي معهد تدريب الفنون الجميلة

22:50

متاحف عجلون ذاكرة حية للموروث الشعبي

22:48

“الأمن” يوضح تفاصيل توقيف احد الاشخاص على ذمة قضية جنائية

22:46

سفارة فلسطين في القاهرة تعلن فتح معبر رفح يوم الاثنين

22:44

الشواربة يطلع على سير العمل في الصرح التذكاري لمئوية تأسيس الدولة

22:42

“الصحفيين” تحيل ملف تسويات المواقع الإلكترونية المالية للدائرة القانونية

وفيات
وفيات الخميس 16-10-2025وفيات الأربعاء 15-10-2025ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025والد السفير سفيان القضاة في ذمة الله