الاقتصاد الرقمي” تختتم فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني البريطاني

اختتمت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالتعاون مع السفارة الأردنية في لندن وبدعم من برنامج “جوردن سورس”، فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني البريطاني 2025، والذي رعى إطلاقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يوم الثلاثاء الماضي، في المملكة المتحدة.

وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت، جمع المنتدى، ما يزيد على 140 من قادة التكنولوجيا والريادة من الأردن والمملكة المتحدة، لبحث فرص التعاون والاستثمار في مجالات التحول الرقمي، والصناعات الإبداعية، والألعاب الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والخدمات الرقمية.

وسلّط المنتدى، الذي استمر يومين متتاليين الضوء على الدور المتنامي للأردن في قطاع الألعاب الإلكترونية الذي يشهد نمواً متسارعاً في المنطقة، بمشاركة شركات أردنية رائدة.

وأشار المشاركون إلى أن الأردن يمتلك منظومة تكنولوجية مزدهرة تجمع بين الكفاءات الشابة والبنية التحتية المتطورة، ما جعله وجهة جاذبة للشركات العالمية في مجالات التكنولوجيا والإبداع الرقمي.

وأكد متحدثون من الجانب البريطاني أن المملكة المتحدة تمتلك خبرات واسعة واستثمارات قوية في هذه القطاعات، ما يجعل التعاون بين البلدين فرصة استراتيجية للنمو المشترك.

وأعرب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات عن تقديره وامتنانه لرعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ، مثمناً دعمه المتواصل لمسيرة التحول الرقمي وتمكين الشباب الأردني.

وقال سميرات: “نعتز برؤية سمو ولي العهد، التي تشكل مصدر إلهام لمسيرة التطوير والابتكار في المملكة”، مضيفا إن الأردن اليوم يمضي بثقة نحو تعزيز مكانته كمركز إقليمي للابتكار الرقمي والاستثمار في التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، ونحن نرحّب بجميع الشركات البريطانية والعالمية لزيارة الأردن والتعرّف عن قرب على بيئة الأعمال الحيوية وشبابنا المبدعين”.

وأضاف، من خلال برنامج “جوردن سورس” والمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، نواصل العمل على بناء شراكات استراتيجية تفتح آفاقاً جديدة في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والألعاب، والتعليم الرقمي.

وعلى هامش المنتدى، عقد الوزير سميرات لقاءات مع ممثلي عدد من الشركات التكنولوجية العالمية، جرى خلالها بحث فرص التعاون والاستثمار في السوق الأردني، ومناقشة سبل نقل الخبرات والتقنيات الحديثة لدعم مشاريع التحول الرقمي وتنمية المهارات الرقمية في الأردن.

ويأتي تنظيم هذا المنتدى في إطار جهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتكنولوجيا والريادة، وتوسيع شبكة شراكاتها الدولية بما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي الوطني.