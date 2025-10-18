بنك القاهرة عمان
نويران يحصد المركز الأوّل في البورد العربي لاختصاص القلب والأوعية الدمويّة

دقيقة واحدة ago
وطنا اليوم _

حصلَ الدكتور أسامة نويران، خريج كلّيّة الطب في الجامعةِ الأردنيّة، على المركز الأوّل في امتحان البورد العربي في اختصاص القلب والأوعية الدمويّة، في إنجازٍ جديدٍ يُضاف إلى سجلّ تميّز خريجي الجامعة الأردنيّة.

ويُعدّ هذا الإنجاز دليلًا على المستوى الأكاديميّ والمِهْني الذي يتميّز به خريجو الجامعة الأردنيّة، وما تحقّقه برامجها الطبيّة من نتائج متميّزة على المستويين المحليّ والعربي.

وهنأت أسرة الجامعة الأردنيّة ممثلة برئيسها الدكتور نذير عبيدات الدكتور نويران، معربةً عن فخرِها بتميّز خريجيها الذين يمثّلون الجامعة خير تمثيلٍ في مختلف ميادين الطب والعلم.

يذكر أنّ البورد العربيّ يعدّ حجر الأساس في تطوير الطب العربيّ، كونه يوحّد المعايير العلميّة ويعزز ثقة المجتمع بالطبيب العربيّ، وتكمن قوّته في تدريباتِه الصّارمة واعتماده التقييم السريريّ الواقعيّ لا النظريّ، ما يهيّئ أطباء قادرين على التّعامل مع الحالات المعقدة وَفق المعايير العالميّة.


