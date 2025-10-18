بنك القاهرة عمان
“الأمن العام”: لا قضايا سلب في العاصمة خلال الأيام الماضية

52 ثانية ago
وطنا اليوم _

أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أنه لم تسجل لدى الأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية أي قضايا سلب في العاصمة عمان، نافيا ما يجري تداوله حول تعرض أحد الأشخاص لعملية سلب تحت التهديد.

وأوضح الناطق الإعلامي أنه بتاريخ 14 الشهر الحالي، تقدم أحد الأشخاص بشكوى ادعى فيها تعرضه للسلب من قبل شخصين أثناء وجوده في منطقة الجويدة، حيث زعم أنه تم أخذ مبلغ 2200 دينار تعود للشركة التي يعمل بها.

وبين أنه بعد التحقيق في القضية، تبين أن الادعاء مختلق، وأن المشتكي قام باختلاق القصة لسرقة المبلغ المالي الذي كان بحوزته ويخص الشركة، وأحيلت القضية إلى المدعي العام، الذي قرر توقيفه بتهمتي اختلاق الجرائم وإساءة الائتمان.


