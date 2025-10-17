أردني يذبح جملا بعد نجاته من السجن في إربد

وطنا اليوم:احتفل مواطن في مدينة إربد بذبح جمل تعبيرًا عن فرحته بعد صدور حكم قضائي قضى بعدم مسؤوليته في قضية كانت مرفوعة ضده، وتصل عقوبتها في حال الإدانة إلى 20 عامًا من السجن.

وتُعد هذه الاحتفالية طريقة غير تقليدية للتعبير عن الفرح والانفراج النفسي، بعد فترة طويلة من القلق والتوتر المرتبط بالقضية.

وأكد شهود عيان أن المواطن، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، بدأ احتفاله فور صدور القرار القضائي، بمشاركة عدد من الأقارب والأصدقاء، في مشهد لافت أثار تفاعلًا واسعًا بين أهالي المنطقة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحد الحضور: “هذا الموقف يعكس حجم الفرح بعد أن ثبتت براءته من تهم خطيرة كان يخشاها كثيرًا”.

وتولى الدفاع عن المواطن المحامي حاتم بني حمد، الذي أوضح أن “القرار القضائي جاء بعد تقديم دفاع متكامل، استند إلى الأدلة والشهادات التي أثبتت عدم مسؤولية موكلي. ونحن سعداء بهذا الحكم الذي يُجسّد العدالة والإنصاف”.

وأضاف أن مثل هذه القضايا، التي قد تصل عقوبتها إلى عشرين عامًا في حال الإدانة، تُشكّل ضغطًا نفسيًا كبيرًا على المتهمين وعائلاتهم، مشيرًا إلى أن القرار يمثل انفراجًا كبيرًا في حياتهم.