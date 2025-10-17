بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

موافقة قضائية في لبنان على إخلاء سبيل هانيبال القذافي بكفالة ١١ مليون دولار

15 ثانية ago
موافقة قضائية في لبنان على إخلاء سبيل هانيبال القذافي بكفالة ١١ مليون دولار

وطنا اليوم:قرر القضاء اللبناني، اليوم الجمعة، إخلاء سبيل هنيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي  بكفالة مالية تبلغ 11 مليون دولار ومنعه من السفر، بعد نحو عشر سنوات من توقيفه احتياطياً دون محاكمة، في قضية أثارت جدلاً حقوقياً وسياسياً واسعاً.
وجاء هذا القرار بعد جلسة استجواب عقدها قاضي التحقيق العدلي زاهر حمادة، وهي الأولى التي يمثل فيها القذافي أمامه منذ ثماني سنوات، في خطوة تأتي وسط ضغوط دولية وحقوقية متزايدة للإفراج عنه.
وتم توقيف هنيبال القذافي (49 عاماً) في لبنان منذ ديسمبر/كانون الأول 2015.
جاء ذلك بعد اختطافه في سوريا ونقله إلى لبنان على يد جماعة مسلحة، قبل أن تسلّمه إلى السلطات اللبنانية.
ووجه إليه القضاء اللبناني تهمة “كتم معلومات” تتعلق بقضية اختفاء الإمام الشيعي اللبناني موسى الصدر ومرافقيه في ليبيا عام 1978.
وقد أثارت هذه التهمة انتقادات واسعة، حيث أن هنيبال القذافي كان يبلغ من العمر عامين فقط وقت وقوع الحادثة.

ضغوط دولية وحقوقية
وصفت منظمات حقوقية دولية، على رأسها “هيومن رايتس ووتش”، احتجاز القذافي بأنه “تعسفي وغير قانوني”.
وفي أغسطس الماضي، دعت المنظمة السلطات اللبنانية إلى الإفراج الفوري عنه، مؤكدة أن “قضيته تجسد نظاماً قضائياً منقسماً يفتقر إلى الاستقلالية وعرضة للتدخل السياسي”.
كما تصاعدت الدعوات من منظمات أفريقية وليبية للإفراج عنه لأسباب إنسانية، خاصة بعد تدهور حالته الصحية التي استدعت نقله إلى المستشفى عدة مرات.

قضية الصدر.. “رهينة سياسية”؟
يرى محامو القذافي أن موكلهم تحول إلى “رهينة سياسية” في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر شديدة الحساسية في لبنان.
وأشاروا إلى أن القانون اللبناني ينص على عقوبة أقصاها ثلاث سنوات بتهمة “كتم المعلومات”، بينما قضى القذافي عشر سنوات في الحبس الاحتياطي.
وكانت السلطات القضائية اللبنانية تشترط للإفراج عنه تعاون السلطات الليبية في التحقيقات وتقديم أي معلومات قد تكون لدى هنيبال حول مصير الصدر.
إلا أن هذا الموقف تعرض لانتقادات حقوقية اعتبرت أنه يحوّل القذافي إلى “ورقة مساومة بين دولتين”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:31

المجلس العربي للاختصاصات الصحية يخرّج دفعة جديدة من الاختصاصيين

13:29

أدب المخيم

13:28

وزير العمل يلتقي نظراءه من دول عربية وإسلامية في الدوحة

13:28

الغذاء والدواء والبرنامج الأردني لسرطان الثدي يطلقان فعالية “المسيرة الوردية” تحت شعار “أنتِ الأساس… افحصي”

13:27

الغذاء والدواء والبرنامج الأردني لسرطان الثدي يطلقان فعالية “أنتِ الأساس… افحصي”

13:27

لا أحد يملك مفاتيح الغيب… ولا حتى ديوان الخدمة

13:25

البكار يبحث توسيع فرص العمل للأردنيين في دول عربية واسلامية

13:20

ارتفاع معدل التخليص الجمركي على المركبات بقرابة 300% عن المعدل الطبيعي

11:43

تطور مفاجئ.. ترامب سيلتقي بوتين في بودابست

11:36

اختيار قرية الأزرق الشمالي ضمن أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2025

11:34

موسم قطاف الزيتون في عجلون يعزز دخل الأسر و التراث الزراعي

11:29

الدكتور محمد أنور أبوكف … نموذج الطبيب الذي حافظ على جوهر المهنة

وفيات
وفيات الخميس 16-10-2025وفيات الأربعاء 15-10-2025ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025والد السفير سفيان القضاة في ذمة الله