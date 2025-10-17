وزير العمل يلتقي نظراءه من دول عربية وإسلامية في الدوحة

وطنا اليوم _

التقى وزير العمل الدكتور خالد البكار مع عدد من نظرائه وزراء العمل في دول عربية وإسلامية على هامش فعاليات المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل لدول منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة، بحث البكار مع نظيره وزير العمل القطري الدكتور الدكتور علي بن صميخ المري سُبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وناقش اللقاء ملف التعاون في مجالات شؤون العمل وتبادل الخبرات بين البلدين، إضافة إلى بحث مزيد من الاستفادة من الكفاءات الأردنية المؤهلة للعمل في سوق العمل القطري.

وأكد الوزيران اعتزازهما بمستوى العلاقات الراسخة التي تجمع قطر والأردن وشعبيهما الشقيقين، والتي ترسخت بحكمة قيادتي البلدين الشقيقين ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني، وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

واستعرض الوزيران، سبل تبادل الخبرات في مجال اعتماد المعايير المهنية، وتفتيش العمل داخل المنشآت، وتعزيز أدوات الصحة والسلامة المهنية، وصولًا إلى بيئة عمل آمنة للعاملين.

كما بحث البكار ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل السعودي، الدكتور عبدالله بن ناصر أبو اثنين أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الاستفادة من الكفاءات الأردنية في القطاع الخاص السعودي.

وناقش الجانبان سُبل الاستفادة من العمالة الأردنية المؤهلة والمدربة وطبيعة المهن المطلوبة لتلبية احتياجات القطاع الخاص السعودي.

وأكد البكار وأبو اثنين ضرورة إنشاء قاعدة بيانات بالكفاءات الأردنية ليتسنى لأصحاب العمل في القطاع الخاص السعودي الاستفادة منها مستقبلا.

وفي ختام اللقاء وجه الدكتور أبو اثنين الدعوة إلى الوزير البكار لحضور المؤتمر الدولي لسوق العمل والذي ينعقد في شهر كانون الثاني العام المقبل في العاصمة السعودية الرياض .

والتقى البكار مع نظيره وزير العمل المصري محمد جبران لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين ومناقشة عدد من الملفات التي تخص تنظيم شؤون العمالة المصرية في الأردن.

وأثنى الجانبان على تجربة الربط الإلكتروني بين البلدين، كما ناقشوا بعض التحديات الراهنة ، وبحث تفعيل التعاون في مجالات التدريب المهني خاصة في قطاعات التعدين والغاز والطبيعي والفوسفات وتكنولوجيا المعلومات.

وثمن جبران إجراءات وزارة العمل الأردنية التي أسهمت في تيسير شؤون العمالة المصرية.

كما التقى البكار نظيره وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي فيدات إشك هان لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال التدريب المهني.

وثمن البكار استضافة تركيا لمجموعة من مدربي مؤسسة التدريب المهني للاستفادة من التجربة التركية، مؤكدا حرص الأردن على تسويق الكفاءات الأردنية لدى العديد من الدول إقليميا ودوليا ومن بينها تركيا.

واستعرض الوزير التركي إنجازات بلده في مجال تأهيل وتدريب الشباب على احتياجات سوق العمل، مؤكدا استعدادهم لتعزيز التعاون بين البلدين.

كما بحث البكار مع نظيره وزير العمل والضمان الاجتماعي الأذربيجاني أنار رحيم أوغلو سبل التعاون بين البلدين.

وناقش الوزيران آليات التعاون المشترك بين البلدين في مجال التفتيش على المنشآت وضمان تحقيق أعلى درجات الدقة والمهنية في تنظيم سوق العمل.

وتطرق اللقاء إلى ملفات التأمينات الاجتماعية وكيفية تبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال.

وثمن البكار دور أذربيجان في تنظيم الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل لدول منظمة التعاون الإسلامي.