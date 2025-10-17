بنك القاهرة عمان
الغذاء والدواء والبرنامج الأردني لسرطان الثدي يطلقان فعالية “أنتِ الأساس… افحصي”

الغذاء والدواء والبرنامج الأردني لسرطان الثدي يطلقان فعالية “أنتِ الأساس… افحصي”

وطنا اليوم _

أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع البرنامج الأردني لسرطان الثدي بقيادة مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، فعالية “المسيرة الوردية” تحت شعار “أنتِ الأساس… افحصي”، بهدف رفع مستوى الوعي لدى كوادر المؤسسة بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك ضمن فعاليات شهر أكتوبر الوردي.

وأكدت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات، أهمية الشراكة في تعزيز رسالة الوقاية والتوعية الصحية، مشيرة إلى أن الكشف المبكر يُعد الخطوة الأولى والأهم في الوقاية والعلاج، وأن الصحة تمثل مسؤولية وأولوية جماعية.

وأشارت عبيدات إلى أن شهر تشرين الأول، يشكّل فرصة مهمة لتسليط الضوء على أهمية الفحص المبكر كوسيلة فعالة للحد من انتشار المرض وتحقيق نسب شفاء مرتفعة.

وفي إطار التزام المؤسسة بدعم صحة كوادرها، أعلنت عن تسهيل مغادرة الموظفات من أماكن عملهن لإجراء الكشف المبكر عن سرطان الثدي، إلى جانب التوجه لاستحداث عيادة طبية لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للموظفين خلال ساعات العمل.

من جهتها، أكدت مدير البرنامج الأردني لسرطان الثدي الدكتورة ريم العجلوني، إيمان البرنامج بأن الكشف المبكر هو استثمار وطني في صحة المجتمع وتعزيز صحة المرأة، وليس مجرد حملة أو موسم.

وأضافت أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي هو مسؤولية جماعية ومجتمعية، وتعاوننا اليوم مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء يمثل نموذجاً للتكامل الوطني في العمل الصحي، وترسيخ ثقافة الوقاية والكشف المبكر كأولوية.

وتضمنت الفعالية محاضرة توعوية تناولت خلالها الدكتورة مريم أبو خلف، أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وضرورة المعرفة بالأعراض وعوامل الخطورة المرتبطة به، مؤكدة أن الكشف المبكر لا ينقذ حياة واحدة فحسب، بل يحمي عائلات بأكملها، بالإضافة إلى الدور الذي يقوم به البرنامج الأردني لسرطان الثدي بقيادة مؤسسة ومركز الحسين للسرطان في الوصول إلى جميع فئات المجتمع، واتباع نهج علمي ومنهجي في التوعية والوقاية.

وجاءت الفعالية ضمن الحملة العربية العاشرة للتوعية بسرطان الثدي تحت شعار “أنتِ الأساس… افحصي” التي أطلقها البرنامج الأردني لسرطان الثدي وضمن مبادرته لشهر أكتوبر 2025 “فكّر بالوردي”، بهدف تعزيز التوعية بسرطان الثدي، والتأكيد على أهمية دور المرأة في الحفاظ على صحتها وسلامتها.


