بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

ارتفاع معدل التخليص الجمركي على المركبات بقرابة 300% عن المعدل الطبيعي

31 ثانية ago
ارتفاع معدل التخليص الجمركي على المركبات بقرابة 300% عن المعدل الطبيعي

وطنا اليوم:قال مدير مركز جمرك المنطقة الحرة الزرقاء، عقيد الجمارك ركاد العيسى، الجمعة، إن معدل التخليص الجمركي على المركبات ارتفع بقرابة 300% عن المعدل الطبيعي.
وأضاف أنه يوم أمس جرى إنجاز قرابة 900 بيان جمركي، مشيرا إلى أنه حتى الساعة 12 من ظهر اليوم تم إنجاز 372 بيانا جمركيا.
ولفت إلى أن العمل مستمر حتى إنهاء جميع المعاملات المقدمة.
وتشهد المنطقة الحرة في الزرقاء، حركة نشطة من قبل التجار للتخليص على المركبات قبل دخول القرارات الحكومية الأخيرة لإعادة هيكلة قطاع المركبات، حيز التنفيذ في الأول من تشرين الثاني المقبل.
وكان قرر العيسى في وقت سابق استمرار دوام الموظفين في مركز جمرك المنطقة الحرة الزرقاء/ قسم المركبات لأيام الجمعة 17 -24 -31 من شهر تشرين الأول الحالي.
ويأتي ذلك لغايات إتمام المعاملات الخاصة بالتخليص على المركبات نظرا لازدياد حجم المعاملات الجمركية الخاصة بالمركبات.
وأشار إلى أنه جرى تمديد ساعات الدوام اليومي حتى إنجاز آخر معاملة من كل يوم حتى نهاية الشهر الحالي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:43

تطور مفاجئ.. ترامب سيلتقي بوتين في بودابست

11:36

اختيار قرية الأزرق الشمالي ضمن أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2025

11:34

موسم قطاف الزيتون في عجلون يعزز دخل الأسر و التراث الزراعي

11:29

الدكتور محمد أنور أبوكف … نموذج الطبيب الذي حافظ على جوهر المهنة

11:26

أهلي وأصدقائي والمتابعين لصفحتي على الفيسبوك

10:56

مازن القاضي… هل سيكون رئيساً لمجلس النواب أم موظف دولة برتبة معالي؟

10:53

توقعات بانخفاض عدد اللاجئين السوريين في الأردن إلى 415 ألفاً بنهاية 2025

10:39

المشاجرات الطلابية في الجامعات الأردنية: قراءة في الجذور والحلول

10:36

تركي آل الشيخ يعلن إنتاج فيلم ضخم عن خالد بن الوليد باللغة الإنجليزية

10:25

الأردن يشارك في احتفالية يوم الوثيقة العربية بالدوحة

10:17

متنافياً مع مبدأ حماية وتمكين المراة؛ ( 10 ) آلاف مؤمّن عليها أردنية سحبنَ اشتراكاتهن بسبب الزواج

10:15

المحافظة على الجامعات

وفيات
وفيات الخميس 16-10-2025وفيات الأربعاء 15-10-2025ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025والد السفير سفيان القضاة في ذمة الله