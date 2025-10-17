بنك القاهرة عمان
موسم قطاف الزيتون في عجلون يعزز دخل الأسر و التراث الزراعي

وطنا اليوم:ينطلق موسم قطاف الزيتون في محافظة عجلون مع بداية شهر تشرين الأول من كل عام، والذي يعد مصدر رزق أساسي لعشرات الأسر في المحافظة ومناسبة اجتماعية تحمل طابعا تراثيا خاصا يجمع بين العمل والفرح.
وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، إن الزيتون في عجلون يشكل ركيزة اقتصادية مهمة إذ تعتمد عليه مئات الأسر في تحسين دخلها السنوي، مشيرا إلى أن المحافظة تضم أكثر من 1.3 مليون شجرة زيتون موزعة على مختلف المناطق.
وأضاف، أن مديرية الزراعة تتابع بشكل مستمر جاهزية المعاصر ومدى التزامها بتطبيق معايير الجودة والسلامة لضمان إنتاج زيت زيتون نقي وعالي المواصفات.
وقال مدير منطقة راجب المهندس بسام فريحات، إن الإنتاج السنوي من ثمار الزيتون، تحول نسبة كبيرة منها إلى زيت عالي الجودة، مبينا أن الزراعة المستدامة والتقنيات الحديثة في القطاف ساهمت في الحفاظ على شجرة الزيتون .
وأشار المزارع محمد العنانزه، إلى أن موسم الزيتون ليس فقط عملا زراعيا، بل هو موسم خير ننتظره طوال العام يساهم في دعم دخل الأسرة وتوفير احتياجات الشتاء.
وبين المزارع إبراهيم شعبان، أن موسم الزيتون لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يحمل أبعادا اجتماعية وثقافية، إذ تتحول مزارع الزيتون إلى ملتقى للأقارب والجيران وتقدم فيها وجبات تقليدية في أجواء تعبر عن روح التعاون والتكافل.


