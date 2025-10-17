4.07 مليارات دينار قيمة حركات الدفع عبر إي فواتيركم خلال الربع الثالث من 2025

وطنا اليوم:ارتفعت قيمة الحركات عبر نظام الدفع الإلكتروني “إي فواتيركم”خلال الربع الثالث من 2025 إلى 4.07 مليارات دينار، محققة زيادة بنسبة 6.3% مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته، الذي سجل 3.83 مليارات دينار، وبزيادة ملحوظة عن الربع الأول الذي بلغت فيه القيمة 3.67 مليارات دينار، بحسب ما أظهره تقرير الربع الثالث الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وأظهر التقرير ، ارتفاعا في عدد مستخدمي “إي فواتيركم” في الربع الثالث بنسبة 2.8%، ليصل عددهم إلى 4.9 مليون مستخدم، مقارنة بـ4.76 مليون مستخدم في الربع الثاني، و4.65 مليون مستخدم في الربع الأول من العام ذاته.

أما من حيث عدد الحركات، فقد بلغ إجمالي عددها خلال الربع الثالث نحو 19.67 مليون حركة، بزيادة نسبتها 6.8% مقارنة بـ18.42 مليون حركة في الربع الثاني، و17.09 مليون حركة في الربع الأول من 2025.

وجاءت فئة الاتصالات في صدارة عدد الحركات خلال الربع الثالث، بعدد بلغ 6.25 ملايين حركة، تلتها فئة الماء والكهرباء بـ5.49 ملايين حركة، ثم الخدمات الحكومية بـ3.92 ملايين حركة، وشركات المحافظ الإلكترونية ومقدمو خدمات الدفع بـ1.71 مليون حركة، تليها الخدمات المالية بـ0.92 مليون حركة، ثم التعليم بـ0.57 مليون حركة، والسفر والمواصلات بـ0.19 مليون حركة، والتجارة والخدمات بـ0.14 مليون حركة، ثم الجمعيات والمنظمات بـ0.1 مليون حركة، وأخيرًا الغاز والطاقة بـ0.01 مليون حركة.

أما من حيث قيمة الحركات، فقد تصدرت الخدمات الحكومية القائمة خلال الربع الثالث بقيمة بلغت 2.3 مليار دينار، تلتها شركات المحافظ ومقدمو خدمات الدفع بـ871.3 مليون دينار، ثم الماء والكهرباء بـ261.3 مليون دينار، والتعليم بـ175.4 مليون دينار، تلاه التمويل والخدمات المالية بـ143.8 مليون دينار، ثم الاتصالات بـ100.3 مليون دينار، والغاز والطاقة بـ40.4 مليون دينار، ثم السفر والمواصلات بـ21.3 مليون دينار، والبنوك بـ0.46 مليون دينار، وأخيرًا التجارة والخدمات بـ0.44 مليون دينار.

ووفقا للتقرير، بلغت عدد الحركات عبر المدفوعات الرقمية نحو 16 مليون حركة في الربع الثالث، بنسبة 81.6% من إجمالي عدد الحركات، مقارنة بـ15 مليون حركة في الربع الثاني بنسبة 82.6%. في المقابل، سجلت المدفوعات النقدية 3.6 ملايين حركة في الربع الثالث، بنسبة 18.4%، مقارنة بـ3.2 ملايين حركة في الربع الثاني بنسبة 17.4%.

أما من حيث قيمة الحركات بحسب طريقة الدفع، فقد بلغت المدفوعات الرقمية في الربع الثالث نحو 3.2 مليارات دينار، ما يمثل 78.5% من إجمالي القيمة، بينما بلغت المدفوعات النقدية 875 مليون دينار بنسبة 21.5%. وذلك مقارنة بالربع الثاني، حيث سجلت المدفوعات الرقمية 3.1 مليارات دينار بنسبة 80.5%، والنقدية 747 مليون دينار بنسبة 19.5%.