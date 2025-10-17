إغلاقات وتحويلات مرورية شاملة في عمّان

وطنا اليوم:أعلنت إدارة السير في مديرية الأمن العام، وبالتعاون مع الجمعية الأردنية للماراثونات “اركض للأردن” (Run Jordan)، أنه بالتزامن مع انطلاق برومين ماراثون عمّان اليوم الجمعة، تم الإعلان عن خطة إغلاقات وتحويلات مرورية شاملة في العاصمة عمّان.

ووفق إعلان إدارة السير، ستكون الإغلاقات على النحو التالي:

إغلاق الطريق الممتد من مجمع المحطة مروراً بشارع الجيش باتجاهيه، والساحة الهاشمية وشارع قريش وشارع علي بن أبي طالب وصولاً إلى إشارات المهاجرين، مروراً بشارع عمر مطر وشارع الملك طلال وشارع الهاشمي. وقد بدأ هذا الإغلاق اعتباراً من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليلة أمس وسيستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً اليوم، وذلك ضمن مسار سباقي الـ42 كم (الفردي/التتابع) و21 كم.

إغلاق شارع الملكة علياء ما بين دوار المدينة الرياضية ودوار الداخلية بشكلٍ تام، اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً.

إغلاق شارع الملكة نور ما بين دوار الداخلية والدوار الرابع، اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً.

تشمل الإغلاقات كذلك شارع عقبة بن نافع وشارع الأميرة بسمة بشكل كامل، وذلك من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، ضمن مسار سباق الـ10 كم الذي ينطلق في الساعة التاسعة صباحاً.

وأكدت إدارة السير أنها اتخذت كافة الإجراءات المرورية اللازمة لضمان انسيابية الحركة وتوفير طرق بديلة تُسهّل على المواطنين الوصول إلى وسط البلد ومناطق عمّان الغربية. وأشارت إلى أن كوادرها منتشرة على طول مسارات السباق لتقديم المساعدة والإرشاد لمستخدمي الطريق، وضمان الالتزام بالإشارات والتعليمات المرورية.