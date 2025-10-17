عروس تحتال على أقاربها بمبلغ ضخم لإقامة زفاف وهمي

وطنا اليوم:تعرض عدد من أقارب وكيلة العقارات شارلوت بلاكويل لعملية احتيال بعد أن خدعتهم لدفع أكثر من 12 ألف جنيه إسترليني مقابل حفل زفاف وهمي أقيم خارج البلاد، قبل أن تستخدم الأموال لسداد ديون المقامرة عبر الإنترنت.

وبحسب المحكمة، قامت بلاكويل، 31 عاماً، بتزوير حجوزات الطيران والفنادق لتوهم الضحايا بصحة الحفل، الذي أعدته عقب خطوبتها على شريكها دانييل توماس بعد علاقة استمرت 5 سنوات.

وكانت الضحايا من بينهم حماتها المستقبلية باولا توماس وصديقات العائلة، حيث بلغ مجموع ما دفعوه 12,682 جنيهاً إسترلينياً، موزعة بينهن بأرقام متفاوتة.

وأكدت المدعية العامة أنيشا راي وفقاً لـ”الديلي ميل”، أن بلاكويل اعترفت للشرطة بأنها نظمت “حفل زفاف مزيف” لسداد ديونها والمقامرة.

وقالت: “أنا آسفة، كان ذلك لسداد الديون والمقامرة. لقد أغلقتُ جميع المواقع الآن”.

ولفتت المحكمة إلى أن الضحايا تلقوا تأكيدات حجز مزيفة ورسائل بريد إلكتروني تبدو رسمية من وكلاء السفر، بالإضافة إلى معاملات مصرفية مزيفة، في محاولة لإقناعهم بصحة الحفل.

وأقرّت بلاكويل بأربع تهم احتيال، وأبدت ندما شديدا، حسبما قالت محامية الدفاع أليس سايكس، مشيرة إلى الصعوبات التي واجهتها بعد تشخيص ابنتها بسرطان المخ وتأثير ذلك على حياتها المالية.

وأمرت المحكمة بلاكويل بدفع تعويضات تتراوح بين 3,250 و3,500 جنيه إسترليني لكل من الضحايا، مع حكم بالسجن مع وقف التنفيذ، و120 ساعة عمل مجتمعي، وإعادة تأهيل.