تخريج وتمكين 100 ريادي من برنامج Finance Forward

29 ثانية ago
وطنا اليوم:احتفلت أورنج الأردن باختتام برنامج Finance Forward المنفذ من قبل مشروع “مناهج مبتكرة للشمول المالي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأردن (I-FIN)”، بالنيابة عن التعاون الدولي الألماني (GIZ)، وبدعم من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وبمساهمة من المملكة الهولندية، وذلك من خلال BIG by Orange التابع لمركز أورنج الرقمي.
هدف البرنامج إلى تعزيز الثقافة المالية ومهارات الإدارة لدى الرياديين من الشركات الناشئة والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث استفاد منه 100 ريادي من خمس محافظات شملت عمان، إربد، الزرقاء، الكرك والعقبة، على مدار 8 أشهر. وتضمن 10 محاور تدريبية أساسية تغطي مختلف جوانب الإدارة المالية والتخطيط والتشبيك والاستعداد للاستثمار.
نحتفل بـ100 رحلة ريادية!

 

لمشاهد الفيديو .. اضغط هنا


