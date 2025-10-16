بنك القاهرة عمان
هيئة الخدمة المدنية توضح: التصريح حول 73 عاما أُخرج من سياقه

4 ساعات ago
هيئة الخدمة المدنية توضح: التصريح حول 73 عاما أُخرج من سياقه

وطنا اليوم:توضّح هيئة الخدمة والإدارة العامة بشأن مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرئيس الهيئة خلال اجتماعه مع اللجنة الإدارية لمجلس النواب، والمتعلق بالعبارة «ثلاث وسبعون عامًا للتعيين في وظائف القطاع العام»، حيث تضمّن جزءًا مقتطعًا من حديث مطوّل لرئيس الهيئة المهندس فايز النهار، تناول فيه بالتفصيل أهمية الانتقال إلى نظام الإعلان المفتوح وأثره الإيجابي في رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتعزيز فاعليته.
وتشير الهيئة إلى أن العبارة المشار إليها وردت في سياق الحديث عن التبعات المترتبة لاستمرار العمل بنظام المخزون (الدور والترتيب التنافسي) وضرورة الانتقال التدريجي الى نظام الإعلان المفتوح الذي يُعد إحدى الركائز الأساسية في منظومة تحديث القطاع العام والذي يتيح فرص متكافئة للتنافس على الوظائف في القطاع العام.
وبين أن الانتقال التدريجي إلى نظام الإعلان المفتوح يُمثل توجهًا إصلاحيًا واستراتيجيًا يهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية والعدالة في شَغل الوظائف العامة، من خلال استقطاب الكفاءات استنادًا إلى معايير الجدارة والمهارات الوظيفية المعمول بها حاليًا ضمن سياسات إدارة الموارد البشرية الحديثة وبما يسعف بفتح المجال للاحدث سناً واعلى مهارة وكفاءة.
وأكد رئيس الهيئة أن التعيين في القطاع العام مستمر وفق احتياجاته السنوية، والتي تُقدّر بنحو سبعة إلى ثمانية آلاف وظيفة سنويًا.


