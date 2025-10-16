الماضي يرعى مسيرة توعوية واحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء في الطفيله

وطنا اليوم – رعى محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي مسيرة توعوية واحتفالية نظمها الملتقى الثقافي للمكفوفين في محافظة الطفيلة بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء والتي تصادف الخامس عشر من شهر تشرين اول من كل عام وذلك بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وإبراز دورهم الفاعل في المجتمع، وتسليط الضوء على أهمية دعمهم وتمكينهم من ممارسة حياتهم باستقلالية وكرامة.

وانطلقت المسيرة التي شارك فيها مدير شرطة الطفيلة، ومؤسسة اعمار الطفيلة ومدير مديرية التربية والتعليم في الطفيلة، وفرق الكشافة من مديرية التربية وعدد من المكفوفين وأبناء الطفيلة ممثلين المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة من أمام مبنى محافظة الطفيلة باتجاه مؤسسة إعمار الطفيلة، حيث رفع المشاركون العصا البيضاء كشعارٍ للاستقلالية والأمان للمكفوفين، وأطلقوا رسائلاً تدعو إلى احترام حقوق ذوي الإعاقة البصرية وتوفير بيئة ميسّرة وآمنة لهم.

وقال الدكتور الماضي خلال رعايته المسيرة ان الاحتفالية جاءت لأهمية هذه العصا بوصفها مصدر استقلالية الكفيف اثناء تنقله من بيته الى كافة مناحي الحياة مشيراً الى حاجتهم للدعم الحقوقي والمساندة لتنمية مهاراتهم لافتاً الى الدور الرسمي في رعاية هذه الفئة.

بدورها أكدت الآنسة سهير عبد القادر رئيس الملتقى الثقافي في كلمتها ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية العصا البيضاء كرمزٍ لحرية الحركة للمكفوفين، وعلى أهمية تطبيق التشريعات التي تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، لا سيما في التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية مشيرة الى ان جلالة الملك هو الداعم الاول للمكفوفين والمؤمن بقدراتهم وهو القدوة لكافة الجهات في الحفاظ على كرامة وحقوق ذوي الاعاقة.

واشاد السيد مصطفى العوران رئيس مجلس أدارة مؤسسة اعمار الطفيلة بجهود الملتقى الثقافي للمكفوفين مؤكداً ان هذه الكوكبة من المكفوفين يترجمون اجمل صور التحدي والارادة والعزيمة في قصص نجاحهم التي شهدتها قاعات المؤسسة امام المجتمع لافتاً الى اهمية دور كافة المؤسسات في دعم المكفوفين.

وقال مدير المشاريع بالملتقى عمر عربيات بأن الملتقى يحتفل كل عام بهذه المناسبه بمحافظة من محافظات المملكة يتم اختيارها لتفعيل دور المكفوفين والمؤسسات والجمعيات بالتشاركية وتسليط الضوء على اهمية العصا البيضاء مؤكداً ايصال الرسائل لأصحاب القرار والمجتمع بأهمية دمج المكفوفين وان الملتقى هو الهيئة الوحيدة التي ترسل رسالة للثقافة والتمكين المجتمعي بأرقى الصور الحقوقية وقدم عربيات] الشكر لجميع الجهات المشاركة والداعمة، مشيداً بالتعاون الذي يعكس روح المسؤولية الاجتماعية، ويدعم الجهود الوطنية الرامية إلى المشاركة الفاعلة في التنمية الشاملة.