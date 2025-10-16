بنك القاهرة عمان
إعلان الدفعة الأخيرة للقبول في كليتي نسيبة ورفيدة (رابط)

16 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، على موقعها الإلكتروني، أسماء الدفعة الرابعة والأخيرة من الطلبة المرشحين للقبول في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2025-2026، كما ستقوم الوحدة بإرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين بنتيجة ترشيحهم على أرقام هواتفهم الخلوية.
وللاستفسار عن قبول طالب الرجاء الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوحدة/قسم الدبلوم المتوسط على العنوان التالي: WWW.ADMHEC.GOV.JO


