المياه تنفي صحة شراءها سيارات جديدة

16 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:نفى مصدر مسؤول في وزارة المياه والري بشكل قاطع، اليوم الخميس، صحة الأنباء المتداولة عبر بعض المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام الوزارة بشراء 20 سيارة فارهة جديدة من طراز “لاندكروزر” موديل 2025، واصفاً هذه الأخبار بأنها جزء من “حملة مشبوهة”.
وأكد المصدر في تصريح صحفي أن هذه الأخبار “عارية عن الصحة تماماً”، مشيراً إلى أن وزارة المياه والري تتعرض منذ فترة لحملة ممنهجة من بعض المنصات التي تروج لمعلومات لا أساس لها من الصحة.
وشدد المصدر على أن الوزارة وطواقمها لن تلتفت إلى مثل هذه المحاولات التي تهدف إلى تضليل الرأي العام وإطلاق الشائعات، وأنها ستواصل جهودها في سبيل تطوير وتنفيذ مشاريعها الحيوية بغض النظر عن هذا الترويج “غير الصحيح واللامسؤول”.
ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى ضرورة توخي الدقة، واستسقاء المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية الموثوقة، لضمان الحصول على المعلومة الصحيحة وتحقيقاً لمبدأ الشفافية


