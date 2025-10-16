بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

بنك الإسكان يعقد جلسة تدريبية تفاعلية بعنوان المرونة تحت الضغط ضمن مبادرة رفاهية الموظفين

16 أكتوبر 2025
بنك الإسكان يعقد جلسة تدريبية تفاعلية بعنوان المرونة تحت الضغط ضمن مبادرة رفاهية الموظفين

وطنا اليوم:بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، عقد بنك الإسكان جلسة تدريبية تفاعلية بعنوان المرونة تحت الضغط ” Resilience Under Pressure”، وذلك ضمن أنشطة مبادرة رفاهية الموظفين” Employee” Wellbeing”، الهادفة إلى دعم الصحة النفسية والرفاه الوظيفي للموظفين وتعزيز بيئة العمل الإيجابية داخل البنك.
حيث أقيمت هذ الجلسة في إطار التزام البنك المستمر بتطبيق أفضل الممارسات في مجال رفاه الموظفين وتوفير بيئة عمل متوازنة تشجع على الأداء المتميز والأبداع، وتدعم الموظفين في مواجهة الضغوط المهنية والحياتية بمرونة ووعي أكبر.
قدّم الجلسة التفاعلية المحاضر والمؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي والمدرب الحياتي عيسى عساف حيث تضمنت الجلسة عدد من المحاور من أبرزها: الصحة النفسية والرفاه الوظيفي، والمرونة النفسية، وإدارة الضغط، وتحقيق التناغم بين الحياة والعمل.
وهدفت الجلسة إلى تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية كعامل رئيسي في تحقيق النجاح الفردي والمؤسسي ودعم ثقافة التوزان بين الحياة والعمل، إلى جانب تمكين الموظفين لاكتساب أدوات عملية للتعامل مع التحديات اليومية بفعالية وإيجابية.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسة برامج وأنشطة ينظمها بنك الإسكان على مدار العام في إطار استراتيجيته لتطوير الموارد البشرية والاستثمار في رأس المال البشري، لما له من أثر مباشر في تعزيز الرفاه النفسي ورفع مستوى الإنتاجية والإبداع في بيئة العمل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:01

الماضي يرعى مسيرة توعوية واحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء في الطفيله

20:43

المياه: ضبط اعتداءات جديد في منطقة عين الباشا

20:16

هيئة الخدمة المدنية توضح: التصريح حول 73 عاما أُخرج من سياقه

20:06

حسن الهيدوس يتبرع ببناء مدرسة وصالة رياضية في إطار إعمار غزة

19:58

إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة و70 مليون طن من الركام

19:49

فايننشال تايمز: تركيا تستعد لنشر أفراد بغزة للبحث عن جثث الإسرائيليين

19:35

*مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي آل فراج وعشيرة النوافعة*

19:24

قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 24 يبلغ 100 دينار للغرام

19:18

لقاء تواصلي لرئيس الوزراء مع إعلاميين وصحفيين لمناقشة أولويات الحكومة

19:13

قناة الغور الشرقية: خطر مستمر وفاجعة جديدة… إلى متى الصمت؟

19:11

رد على تصريح “غير مسؤول وغير سياسي”.!

19:10

محمد راكان القطاونة.. يرى النور

وفيات
وفيات الخميس 16-10-2025وفيات الأربعاء 15-10-2025ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025والد السفير سفيان القضاة في ذمة الله