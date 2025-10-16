اعتداء على فتى من ذوي الإعاقة في وادي السير بـ مشرط

وطنا اليوم:تعرّض فتى من ذوي الإعاقة لاعتداء عنيف مساء أمس أثناء عودته من عمله في أحد صالونات الحلاقة بمنطقة وادي السير في العاصمة عمّان.

وبحسب شهود عيان، أقدم مجموعة من الشبان على ترصّد الضحية أثناء سيره، وهاجموه بشكل مفاجئ، حيث اعتدوا عليه بالضرب المبرح وأصابوه بآلة حادة في وجهه، ما أسفر عن جروح عميقة استدعت وضع 22 غرزة طبية.

وأشار مقربون من الفتى إلى أنه يُعاني من انحراف في العمود الفقري ويُعد من ذوي الإعاقة، مما زاد من قسوة الاعتداء وأثره النفسي، وسط مطالبات شعبية بالقبض على الجناة ومحاسبتهم قانونيًا.

ووجّه ذوو الضحية مناشدة إلى مديرية الأمن العام والبحث الجنائي بضرورة التحرك العاجل لضمان عدم ضياع حق ابنهم، مؤكدين أن ما حدث شكّل صدمة إنسانية كبيرة لهم