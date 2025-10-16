تجارة الأردن : حوالات المغتربين الأردنيين داعم قوي للتنمية الاقتصادية

وطنا اليوم:أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، أن حوالات المغتربين الأردنيين العاملين بالخارج تمثل فرصة قوية لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتنشيط حركة تداولات سوق الصرافة.

وبين أن حوالات الأردنيين العاملين في الخارج تشكل رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني ودعما لاحتياطيات المملكة من العملات الأجنبية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين وزيادة حجم الودائع في البنوك، وتنشيطها للعديد من القطاعات التجارية والخدمية.

وقال في بيان اليوم الخميس، إن تحسن وتيرة وأداء حوالات الأردنيين العاملين في الخارج منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب الماضي، يمثل دليلا على قوة الدينار وصلابته وجاذبيته العالية والثقة الكبيرة بالاقتصاد الوطني.

وأضاف إن حوالات الأردنيين العاملين بالخارج تزيد من تراكم رأس المال وتزود الأسر بدخل إضافي يمكنهم من تحسين ظروف معيشتهم وتوفير دخل شهري، وزيادة الإنفاق على السلع والخدمات، ما ينعكس إيجابا على حركة النشاط التجاري بشكل خاص والنمو الاقتصادي عموما.

يذكر أن إجمالي حوالات الأردنيين العاملين بالخارج والواردة إلى المملكة بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب الماضي بلغ 3 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 3.1 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2024.