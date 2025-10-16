بنك القاهرة عمان
بنك القاهرة عمان يجدد اتفاقية إصدار البطاقات الجامعية الذكية مع الجامعة الألمانية الأردنية

وطنا اليوم:جدد بنك القاهرة عمان والجامعة الألمانية الأردنية الاتفاقية الخاصة بتحويل الهوية الجامعية إلى بطاقة بنكية ذكية متعددة الاستخدامات لطلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وذلك في إطار الشراكة المستمرة بين الجانبين.
وقّع الاتفاقية عن البنك السيد كمال البكري الرئيس التنفيذي، وعن الجامعة الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي رئيس الجامعة.
وتُعدّ البطاقة الذكية هويةً تعريفية لطلبة الجامعة ، حيث تُمكّن مستخدميها من الاستفادة من مجموعة من الخدمات المالية والإلكترونية المتطورة. وتشمل هذه الخدمات عمليات السحب النقدي والدفع عبر أجهزة نقاط البيع والشراء عبر الإنترنت، كما يمكن استخدامها كبطاقة دخول إلى مرافق الجامعة المختلفة، ولدفع الرسوم الجامعية. كما توفر البطاقة لحامليها إمكانية الاستفادة من عروض ماستركارد العالمية وشركات الدفع المحلية والدولية
علماً بأنه يمكن شحن البطاقة بسهولة من خلال فروع بنك القاهرة عمان المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة أو عبر تطبيق LINC من خلال eFAWATEERcom التابع للبنك أو من خلال أجهزة Kiosk المخصصة لذلك.
ويُذكر بأن اعتماد الجامعات الأردنية لبطاقات بنك القاهرة عمان الذكية يعكس ريادة البنك في هذا المجال وحرصه على دعم التحول الرقمي في القطاع الاكاديمي وتعزيز ثقافة الشمول المالي بين فئة الشباب.


