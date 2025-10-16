رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لارا الخطيب تزور البريد الأردني ومركز جمرك التجارة الالكترونية

وطنا اليوم – زارت رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لارا الخطيب يرافقها نائب رئيس المجلس الدكتور نائل العدوان وأعضاء مجلس المفوضين الدكتور نوح الشياب والمهندس أيمن الدرايسة ، البريد الأردني اليوم الأحد للإطلاع على أهم المشاريع والإنجازات والخطط التنموية المستقبلية والخدمات البريدية والرقمية والمالية التي يقدمها البريد الأردني وسبل تعزيز التعاون الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين .

وكان في استقبال الوفد رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي كامل الداوود، ومدير عام البريد الأردني هنادي الطيب وعضو مجلس الإدارة مضر الزعبي وكادر الادارة

وأكد الداوود أن البريد الأردني يعد من المؤسسات الرائدة ذات الرمزية الوطنية الكبيرة لدى الأردنيين حيث استطاع البريد خلال فترة وجيزة أن يلعب دورا محوريا كرافعة اقتصادية تنموية شاملة ومتكاملة ويقدم خدمات عصرية تواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي تنفيذا لمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وتطلعات جلالة الملك وولي العهد .

واستعرض الداوود أهم إنجازات وخطط ومشاريع البريد الأردني في مجالات الخدمات المالية الإلكترونية والبريدية ومشروع مركز التجارة الإلكترونية والنقل السريع ومركز التبادل الدولي والنوافذ البريدية في المؤسسات الحكومية والجامعات إضافة إلى مشروع الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونيةواللوجستيك التي تقدم العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية في مجالات التجارة الإلكترونية والخدمات البريدية بمختلف أشكالها بالشراكة مع العديد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص مؤكدا أن البريد الأردني عزز شراكاته المحلية والدولية مع العديد من المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص.

وأضاف الداوود إن البريد الأردني بفضل عمليات التحديث والتطوير للخدمات المتنوعة استطاع الفوز بجائزة خدمة العملاء للبريد السريع المستوى الذهبي وذلك ضمن أعمال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي في دورته الثامنة والعشرين المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة واستطاع للمرة الثانية أن يحصد مقعدا دوليا للأردن بمجلس ادارة اتحاد البريد العالمي في إنجاز وطني يعكس المكانة الدولية المتقدمة والمرموقة للدوله الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

بدورها أكدت الخطيب على الدور الريادي للبريد الأردني كمؤسسة وطنية واستراتيجية لها تاريخ حافل في مسيرة الأردن استطاعت خلال فترة وجيزة أن تحقق نقله نوعية كبيرة في مجال الخدمات البريدية والمالية والتجارة الإلكترونية وأن تقدم افضل الخدمات للمواطنين ومختلف القطاعات تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأضافت الخطيب استعدد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لتعزيز كافة سبل التعاون المشترك الجانبين في مختلف المجالات ذات الصلة لتحقيق التكامل والفرص التحديثية بمسؤولية وطنية واستراتيجية لخدمة المواطن الاردني والقطاعات المتنوعة بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الأردني والتنمية المستدامة .

واشادت الخطيب بالنقلة النوعية الشاملةوالتطور الكبير والإنجازات المختلفة التي شهدها البريد الأردني خلال الفترة الاخيرة وإسهاماته الواضحة في تطوير الخدمات وتنويعها بما يواكب التحول الرقمي ومتطلبات السوق المتغيرة خاصة في مجالات الخدمات المالية الإلكترونية والبريدية والمنصات الرقمية والتقنية المتطورة ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقديم افضل الخدمات للمواطنين ومختلف القطاعات تنفيذالرؤية التحديث الاقتصادي وتوجيهات جلالة الملك وولي العهد.

بدورها أكدت مدير عام البريد الأردني هنادي الطيب ان البريد الأردني يسعى بكل الإمكانات المتاحة إلى تطوير وتحسين منظومة الخدمات البريدية والمالية والرقمية ضمن منظومة عمل استراتيجية وخطط واولويات تراعي تنفيذ الرؤية المستقبلية للبريد ليكون انموذجا رائدا للشركات الوطنية ذات الريادة والانتاجية والكفاءة.

كما اطلعت الخطيب على مركز جمرك التجارة الإلكترونية والنقل السريع ومركز التبادل الدولي حيث قدم مدير المركز عقيد جمارك يحيى الفراهيد

شرحا مفصلا عن إجراءات وآليات العمل في المركز وأبرز الخدمات الجمركية والتسهيلات التي يقدمها وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة

المتبعة في التعامل مع عمليات التجارة الإلكترونيةوالتي تخدم الشركات والمستثمرين والمواطنين وتعمل على تنشيط عمليات الشحن من الصادرات والواردات والتي بدورها تسهم في معادلة الميزان التجاري الأردني .

وأضاف الفراهيد أن أنشاء مركز التجارة الإلكترونية والنقل السريع ساهم بشكل كبير في تحسين وتبسيط استيعاب نمو التجارة الإلكترونية وتسهيل إجراءات تسليم طرود التجارة الإلكترونية وتقليل الوقت والجهد على الشركات ومتلقي الخدمة في ظل ازدياد معاملات التخليص المتعلقة بالطرود حيث يعمل المركز على مدار الساعة (24 ساعة) وطيلة أيام الأسبوع

ويتولى إجراءات إتمام عمليات التخليص الجمركي على البعائث البريدية الواردة إلى المملكة والصادرة منها والمارة بطريق (الترانزيت) عبر أراضيها من خلال مشغل الخدمات البريدية العام والخاص.

وأشار الفراهيد أن المركز الجديد سيشكل نقلة نوعية في مجال التجارة الإلكترونية لما له من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني وتقديم الخدمات المطلوبة في محطة واحدة والتسهيل على المواطنين والشركات عناء التنقل وتنظيم العملية وفقا لأحدث المواصفات الدولية والممارسات الفضلى المتبعة في هذا المجال بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.