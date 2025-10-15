المستقلة للانتخابات: اندماج حزبي إرادة وتقدّم أصبح نافذًا تحت اسم مبادرة

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات اليوم أن إجراءات اندماج حزبي “إرادة” و”تقدّم” أصبحت سارية المفعول قانونياً، ليؤسس بذلك حزب جديد تحت مسمى “مبادرة”، في خطوة تاريخية تعكس رؤية استراتيجية لتوحيد الصفوف وتعزيز العمل الحزبي المنهجي والمؤسسي، بما يجسّد روح الوحدة والمسؤولية الوطنية.

ويترتب على هذا الاندماج آثار عملية ملموسة، أبرزها أن حزبي “إرادة” و”تقدّم” يُعدّان منحلين قانونياً، ما يمهد الطريق لتوحيد الجهود وبناء الهيكل التنظيمي الجديد لحزب “مبادرة”.

ويشكّل هذا الأساس نواة للوصول إلى المؤتمر العام بطريقة سلسة، وتنظيم آليات العمل بشكل موحّد يضمن الاشتباك الإيجابي مع القواعد في المحافظات، كما يشكّل قوة للبرامج المستقبلية التي تعمل على تعزيز الأداء الحزبي وتحقيق الأهداف المرجوة.

ولتقوية هذا الإطار المؤسسي، تم اعتماد نظام أساسي جديد صُمم لتلافي كل الثغرات السابقة في النظامين الأساسيين للحزبين المندمجين، مؤسساً لإطار متين للعمل الحزبي المنظّم.

ومع هذا الأساس المتين، يتسنى للحزب توجيه جهوده نحو تعزيز العمل الجماعي المستمر، ويُفتح المجال أمام الشباب والكوادر الواعدة للعب دور محوري في العملية السياسية، ليكونوا جزءاً أساسياً في صناعة القرار، وضمان أن كل خطوة تدعم مصالح الأردن وتترك أثراً إيجابياً للأجيال القادمة.

ويجدد حزب “مبادرة” دعوته لجميع أعضائه لجعل هذا الاندماج نقطة انطلاق نحو مستقبل حزبي أكثر نضجاً وفاعلية، وتحويل هذه التجربة إلى نموذج وطني يُحتذى به في الوعي والمسؤولية والتعاون البنّاء، من أجل أردن قوي وديمقراطي مزدهر.