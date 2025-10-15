بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

ولي العهد يلتقي الأمير ويليام في قصر ويندسور

42 ثانية ago
ولي العهد يلتقي الأمير ويليام في قصر ويندسور

وطنا اليوم:التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بحضور سمو الأميرة رجوة الحسين، الأمير ويليام أمير ويلز، وسمو الأميرة كاثرين أميرة ويلز، في قصر ويندسور، الأربعاء.
وزار سمو ولي العهد، بمرافقة سمو الأمير وليام، قاعدة “بنسون” الجوية الملكية والاطلاع على برامجها التدريبية.
وقال ولي العهد عبر حسابه في إنستغرام “سعدت أنا ورجوة بلقاء سمو الأمير ويليام أمير ويلز، وسمو الأميرة كاثرين أميرة ويلز، في قصر ويندسور اليوم، كما تشرفت بمرافقة سمو الأمير وليام في زيارة إلى قاعدة “بنسون” الجوية الملكية والاطلاع على برامجها التدريبية”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:11

نمو مؤشر ثقة المستهلك الأردني في الاقتصاد إلى 40.7%

19:05

توقعات بفتح معبر رفح أمام المسافرين الخميس بحضور بعثة أوروبية

16:50

افتتاح مبنى القادمين والمغادرين الجديد التابع لمركز حدود الدرة في العقبة

16:46

الأردن: جاهزون لتزويد لبنان بالكهرباء فور اكتمال جاهزية الأطراف الأخرى

16:37

مصدر قيادي بالمقاومة يرد على إسرائيل بشأن جثة أسيرها

16:29

رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لارا الخطيب تزور البريد الأردني ومركز جمرك التجارة الالكترونية

16:25

المجلس الأوروبي يوافق على اعتماد مساعدة مالية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو

16:23

تطوير العقبة: شراكة من أجل الإنسان والتنمية

16:21

وزير الشؤون السياسية: الأردن ماضٍ في طريق التحديث بمساراته الثلاثة

15:49

غارة جوية باكستانية على منزل وسط العاصمة الأفغانية

15:44

ضبط 3 صهاريج مخالفة لتفريغ مياه عادمة في وادي الغفر وكفر أسد

15:33

الأحزاب السياسية مابين إعادة إنتاج دورها وتصويب مساراتها والعودة للقواعد الشعبية.

وفيات
وفيات الأربعاء 15-10-2025ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025والد السفير سفيان القضاة في ذمة اللهوفيات الاثنين 13-10-2025