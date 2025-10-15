أورنج الأردن تنظم النسخة المحلية من هاكاثون هيديرا العالمي لتقنيات الويب 3.0

وطنا اليوم:أورنج الأردن تنظم محطة محلية لأكبر هاكاثون هيديرا لتقنيات الويب 3.0 بالشراكة مع أورنج إفريقيا والشرق الأوسط، وجمعية هاشغراف السويسرية غير الربحية، ومؤسسة إكسبونينشال ساينس، ودار بلوكتشين، والتي تم تنفيذها عبر مركز أورنج الرقمي، لتمكين المبدعين وإكسابهم مهارات متقدمة في البلوكتشين وتقنيات الويب 3، بما يتماشى مع الطلب المتزايد على هذه المهارات عالمياً.

ويشكّل هاكاثون هيديرا 2025 منصة عالمية لتطوير تطبيقات لامركزية في مجالات متعددة، من التمويل الرقمي إلى الصحة والزراعة والذكاء الاصطناعي والألعاب التفاعلية، مع جوائز مالية مجموعها يصل لمليون دولار توزع على أفضل المشاريع بالإضافة إلى مليون دولار أمريكي في الاستثمار الإضافي الملتزم به من قبل شركة الخليج المتحد للخدمات المالية الرائدة في رأس المال المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

واستقطبت أورنج الأردن من خلال هذا البرنامج المحلي الشابات والشباب من المبرمجين والطلاب ورواد الأعمال المبتكرين لتطوير حلول رقمية قائمة على شبكة هيديرا. وقد انضمّ المشاركون إلى تدريبٍ مجاني للحصول على شهادة معتمدة، لينفّذوا بعدها أفكارهم باستخدام هذه التقنية المتقدمة. كما سيستفيد المشاركون من ورشة عمل تتضمن جلسات إرشادية تقنية وريادية يقدمها خبراء محليون ودوليون، تهدف إلى تعزيز مهاراتهم وفتح آفاق جديدة للابتكار.

وتشمل المجالات التي يبتكر فيها المشاركون تطوير حلول في التمويل المتسلسل والأصول الواقعية (“Onchain Finance & Real-World Assets”)، بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيا DLT في العمليات مثل: الرعاية الصحية والزراعة وسلاسل الإمداد، وابتكار تطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي والبُنى التحتية اللامركزية المادية (AI & DePIN)، فضلاً عن تجارب تفاعلية شملت الألعاب والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والعوالم الافتراضية.

وأعربت أورنج الأردن عن أن هذا البرنامج، الذي نفذ عبر مركز أورنج الرقمي، يأتي انسجاماً مع التزامها بدعم الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية بين الشباب، مؤكدة حرصها على تمكين المبتكرين وتطوير مهاراتهم، والالتزام بالمعايير الأخلاقية والمسؤولة، وتحويل الوعود إلى إنجازات ملموسة على الأرض.

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo