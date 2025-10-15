كيفن فيدرلاين يوجه اتهامات صادمة لبريتني سبيرز

وطنا اليوم:أعرب كيفن فيدرلاين، زوج بريتني سبيرز السابق ووالد طفليها، عن قلقه من سلوكيات مقلقة يزعم أنها تتعلق ببريتني سبيرز، وذلك في مقتطف من مذكراته القادمة بعنوان “كنت تعتقد أنك تعرف”، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.

ويشير فيدرلاين، 47 عاما، إلى مخاوفه من أن “وضع” نجمة البوب قد يتجه نحو “أمرٍ لا رجعة فيه”، مؤكدا أن أبناءه أحيانا كانوا يستيقظون ليجدوا والدتهم واقفة عند باب غرفتهم وهي تحمل سكينا. وكتب: “أصبح من المستحيل التظاهر بأن كل شيء على ما يرام… حان وقت دق ناقوس الخطر”.

وذكر فيدرلاين أنه لم يتحدث إلى سبيرز، 43 عاما، منذ سنوات، رغم أنهما يشتركان في حضانة ابنيهما شون بريستون، 20 عاما، وجايدن جيمس، 19 عاما، اللذين نشآ في حضانته إلى حد كبير.

وكانت بريتني سبيرز تحت وصاية والدها جيمي سبيرز لمدة 13 عاما قبل أن تُلغى هذه الوصاية في نوفمبر 2021.

وأشار فيدرلاين في كتابه إلى حركة “أنقذوا بريتني”، موضحا أنها “بدأت من نقطة انطلاق جيدة” لكنها أصبحت مضرة، مضيفا أن أطفالهما يحتاجون الآن إلى دعم أكبر منه. وقال: “لقد كنت سندهم لسنوات، لكن الأمر الآن أكبر مني”.

ورغم عدم تقديم فيدرلاين تفاصيل دقيقة عن مخاوفه، أثار بعض مقاطع الفيديو الحديثة التي نشرتها سبيرز على وسائل التواصل الاجتماعي قلق المعجبين، حيث ظهرت في عدة مقاطع وهي ترقص عارية.

وكان فيدرلاين ذكر أيضا أن سبيرز تعرضت لمراقبة نفسية قسرية لمدة 72 ساعة عام 2008، بعد مواجهة على خلفية تسليم الأطفال. واصفا الحدث بأنه “أحد أصعب ليالي حياته”. من جانبها، روت بريتني سبيرز في مذكراتها عام 2023 بعنوان “المرأة بداخلي” شعورها باليأس خوفا من فقدان أطفالها.