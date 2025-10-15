عامودي: كريف الأردن ترسخ مكانتها منذ تأسيسها كجهة محورية ومرجعية أولى في خدمات الاستعلام الائتماني

وطنا اليوم:قال المدير العام لشركة كريف الأردن، الدكتور أحمد عامودي، إن الشركة رسخت مكانتها منذ تأسيسها كلاعب رئيسي في تعزيز قطاع الائتمان الوطني، من خلال تقديم خدمات الاستعلام الائتماني والبيانات الدقيقة التي تشكل اليوم العمود الفقري لقرارات التمويل والإقراض في الأردن.

100% نسبة الاعتماد على كريف الاردن في منح القروض

وأكد عامودي أن الاعتماد على تقارير الشركة أصبح مطلقاً في السوق المصرفية والمالية، إذ لا يمكن منح أي قرض أو تمويل من قبل البنوك أو المؤسسات المالية دون وجود استعلام ائتماني صادر عن كريف الأردن، وهو ما يجعل نسبة الاعتماد على هذه التقارير في منح القروض تصل إلى 100% بشكل كامل.

اصدار 10.5 مليون تقرير نتج عنها 3.6 مليون قرض للقطاع البنكي فقط

وأوضح عامودي بالأرقام أن إجمالي عدد التقارير الائتمانية التي أصدرتها الشركة للأفراد والشركات منذ تأسيسها وحتى تاريخ 30 أيلول 2025 بلغ نحو 10.5 مليون تقرير، الأمر الذي يعكس حجم الطلب المتنامي على خدمات الشركة وأهمية دورها في القطاع المالي والمصرفي.

وأضاف أن عدد القروض التي منحت بالاعتماد على تقارير الشركة من قبل البنوك بلغ 3.6 مليون قرض.

وأشار إلى ان عدد القروض المحتواة في قاعدة بيانات الشركة حتى نهاية أيلول 2025 ما يزيد عن 12 مليون قرض، في حين بلغ عدد العملاء الأفراد والشركات المسجلين في النظام ما يقارب ثلاثة ملايين عميل.

وبيّن عامودي أن هذه الأرقام الكبيرة تعكس ليس فقط حجم النشاط الائتماني في السوق الأردنية، وإنما أيضاً الثقة المتزايدة التي تحظى بها الشركة لدى البنوك ومزودي الائتمان، حيث أصبحت كريف الأردن المرجعية الأساسية في التحقق من الجدارة الائتمانية وضمان جودة القرارات التمويلية.

الاعتراض على أي البيانات الخاطئة

وعن آلية تعديل البيانات، أوضح أن الشركة تعمل وفق إطار قانوني واضح وصارم، إذ يمكن للعميل الاعتراض على أي بيانات خاطئة سواء لدى مزود البيانات مباشرة أو عبر شركة كريف الأردن، ولا يتم تعديل أي بيانات إلا بعد تقديم طلب رسمي من مزود البيانات ومراجعة لجنة تعديل البيانات في الشركة.

وحول تأسيس كريف الأردن ودورها في السوق، اشار عامودي إلى أن كريف الأردن تأسست كشركة مساهمة خاصة عام 2015 وحصلت على رخصة مزاولة أعمالها من البنك المركزي الأردني، لتباشر نشاطها رسمياً عام 2016، عبر منصة إلكترونية متطورة تم بناؤها بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي “كريف إس بي إيه” الإيطالية، وهي شركة عالمية رائدة في مجال المعلومات الائتمانية والتقنيات المالية، حيث يخضع نشاط كريف الأردن لقانون المعلومات الائتمانية رقم (15) لسنة 2010، ولنظام شركات المعلومات الائتمانية رقم (36) لسنة 2011، إضافة إلى الرقابة المباشرة من البنك المركزي الأردني.

وأكد أن الشركة استطاعت خلال أقل من عشر سنوات أن تكون المرجعية الأولى للقطاع المصرفي والائتماني، عبر تقديم خدمات الاستعلام الائتماني، والتقييم بالنقاط، والتقارير التحليلية والتنبيهية، بما أسهم في تقليل المخاطر الائتمانية وتعزيز فرص الوصول إلى التمويل.

وحول الخدمات التي تقدمها الشركة، استعرض عامودي أبرز الخدمات الرئيسية التي تقدمها الشركة، موضحاً أن خدمة التقرير الائتماني هي الركيزة الأساسية، إذ تزود البنوك والشركات المشتركة في خدمة الاستعلام الائتماني بتقارير تتضمن السيرة الائتمانية الكاملة للعملاء، سواء من البيانات الإيجابية أو السلبية.

خدمة التقييم بالنقاط أداة متقدمة لتصنيف العملاء

وأضاف أن خدمة التقييم بالنقاط تعد أداة متقدمة لتصنيف العملاء وفق احتمالية تعثرهم في سداد التزاماتهم خلال عام قادم، باستخدام منهجيات إحصائية دقيقة تعتمد على مجموعة كبيرة من المتغيرات.

كما أشار إلى خدمة “تقرير مؤشر تنبيهات المحفظة الائتمانية”، الذي يمكن المؤسسات من متابعة أي تغييرات جوهرية تطرأ على بيانات عملائها لدى مزودي ائتمان آخرين، ما يعزز من قدرة البنوك على إدارة المخاطر في محافظها الائتمانية.

الاستعلام عن مجموعات من العملاء دفعة واحدة

ومن بين الخدمات الأخرى، خدمة “الاستعلام الجماعي”، التي تتيح للمؤسسات المشتركة في الخدمة الاستعلام عن مجموعات من العملاء دفعة واحدة، وهو ما يفيد في مراقبة الأداء الائتماني والتحصيل والتحليل التسويقي للمحفظة الائتمانية. كذلك توفر الشركة بيانات الشيكات المرتجعة ضمن التقرير الائتماني بصيغة تاريخية، دون إدراجها كقائمة سوداء، بما يسمح بمراقبة سلوك العملاء المالي على المدى المتوسط والطويل.

وبالنسبة لمصادر البيانات والمعلومات، بيّن عامودي أن البيانات التي تعتمد عليها الشركة تأتي من مزودي البيانات الرسميين المشتركين في خدمة الاستعلام الائتماني، وتشمل البنوك، شركات التأجير التمويلي، شركات التمويل غير البنكية، شركات البيع الآجل، بالإضافة إلى شركات الاتصالات في جانب الفواتير المدفوعة لاحقاً، بحيث تتضمن البيانات هوية العملاء، عقودهم الائتمانية، السلوك الائتماني، السقوف المتاحة، إضافة إلى سجل الأحداث السلبية مثل حالات إعدام الدين والقضايا المالية.

أهمية قصوى لأمن المعلومات

وفيما يخص حماية البيانات وخصوصية العملاء، شدد عامودي على أن كريف الأردن تولي أهمية قصوى لأمن المعلومات، حيث تطبق الشركة سياسات صارمة في التعامل مع البيانات الشخصية، وتستخدم تقنيات التشفير المتقدمة أثناء نقلها وتخزينها، وتجري اختبارات دورية لاختراق الأنظمة والشبكات لضمان قوة البنية الأمنية.

لا حوادث أمنية وفعالية أمنية صارمة

وأضاف أن الشركة لم تسجل أي حوادث أمنية خلال العام، وهو ما يعكس فعالية المنظومة الأمنية وصرامتها، كما تعتمد كريف الأردن المعايير الدولية مثل ISO 27001 وNIST، وتطبق متطلبات البنك المركزي الأردني كافة في هذا المجال.

وأوضح أن الشركة تقوم أيضاً بتدريب موظفيها بشكل دوري على أفضل ممارسات حماية البيانات، إلى جانب حملات توعية للمؤسسات المشتركة في الخدمة، بما يضمن بناء ثقافة أمن سيبراني متكاملة داخل وخارج الشركة.

وفيما يتعلق الإنجازات والتطوير المستمر، تطرق عامودي إلى الإنجازات التي حققتها الشركة في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى إطلاق خدمة الحصول على التقرير الائتماني عبر تطبيق “سند” بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وكذلك عبر التطبيقات البنكية، إضافة إلى تطوير تطبيق كريف للأفراد، والعمل جارٍ لتوفير الخدمة للشركات.

كما قامت الشركة بتنظيم ورش عمل دورية للمشتركين في الخدمة، وتحديث وترقية أنظمة أمن المعلومات، وإطلاق حملات توعية للجمهور حول أهمية التقارير الائتمانية ودورها في الشمول المالي. وأكد أن الشركة تساهم بشكل مباشر في دعم الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل، وتقليل المخاطر الائتمانية، وتوفير البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات الائتمانية الصحيحة.

وأشار إلى أن التوسع في خدمات الشركة شمل قطاعات متعددة، من البنوك والتمويل الأصغر، إلى شركات التأجير التمويلي، التأمين، الاتصالات، صناديق التمويل الحكومية، ومصدري بطاقات الائتمان، ما يعزز من تكامل المنظومة المالية في الأردن.

وختم الدكتور عامودي بالتأكيد على أن رؤية الشركة المستقبلية تتمثل في تطوير أمن المعلومات وتعزيز الخصوصية، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، من خلال إعادة بناء وتحديث كامل البنية التحتية التكنولوجية بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية، لضمان استمرارية الخدمة وحماية البيانات بأعلى مستويات الأمان.