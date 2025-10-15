بنك القاهرة عمان
حريق حافلة في الهند يودي بـ20 شخصا على الأقل

وطنا اليوم:لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم في حريق اندلع في حافلة بينما كانت تسير في ولاية راجاستان غربي الهند، بحسب ما أفادت السلطات ووسائل إعلام محليّة.
وقال راجيش مينا، المسؤول الكبير في الشرطة، لوكالة فرانس برس إنّ “19 راكبا قضوا في الحافلة، وتوفي راكب آخر متأثرا بحروقه في الطريق إلى جودبور”.
وأوردت وكالة “برس تراست أوف إنديا” للأنباء هذه الحصيلة، مشيرة إلى أنّ سائق الحافلة رصد دخانا يتصاعد من قسمها الخلفي فتوقّف بها على الطريق السريع لكن سرعان ما التهمتها النيران.
وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن “صدمته إزاء الخسارة في الأرواح البشرية”، مؤكدا أنّ الحكومة ستقدّم تعويضات لأسر الضحايا بقيمة 200 ألف روبية (أكثر من 2200 دولار) عن كلّ ضحية.
والهند، أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، تشتهر بسجلّها الكارثي في مجال السلامة المرورية.
ووفقا لأحدث البيانات المتاحة، فقد سُجّل في 2023 وقوع أكثر من 480,000 حادث على الطرق الهندية أسفرت عن مقتل ما يقرب من 173,000 شخص وإصابة ما يقرب من 463,000 آخرين بجروح


