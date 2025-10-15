عبيدات : الأدوية الأردنية عالية الجودة تصدر إلى 80 سوقا عالمية

وطنا اليوم:عقدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومنظمة دستور الأدوية الأميركي (USP) ملتقى إقليميا فنيا، في عمّان، بمشاركة ممثلين عن الهيئات الرقابية والتنظيمية للأدوية في المنطقة، بهدف تعزيز تشاركية وتكاملية الجهود في مجال ضمان جودة الأدوية.

وأكدت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات التطور الذي شهدته الصناعة الدوائية الوطنية، مشيرة إلى أن الأدوية الأردنية عالية الجودة تصدر إلى نحو 80 سوقا حول العالم.

كما شددت على دعم المؤسسة المستمر للصناعة الدوائية الوطنية لتحقيق أعلى المعايير الدولية لتوفير أدوية ذات مأمونية وفاعلية وجودة عالية.

وثمنت عبيدات الشراكة مع منظمة دستور الأدوية الأميركي، مشيدة بجهودها في تعزيز معايير ضمان جودة ومأمونية الأدوية والممارسات الجيدة في الصناعة الدوائية.

وأشارت إلى الإنجاز الذي حققته المؤسسة بالانضمام إلى منظمة دستور الأدوية الأميركي كعضو فاعل في الدستور منذ عام 2010، موضحة أن المؤسسة تواصل جهودها في العمل على مواءمة متطلبات تنظيم ومراقبة جودة الأدوية مع المعايير المعتمدة عالميًا، حيث انضمت في عام 2024 إلى المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات الفنية للمستحضرات الصيدلانية (ICH)، وتستكمل حاليًا متطلبات الانضمام لعضوية المنظمة الاتحادية الدولية للتفتيش الدوائي PIC/S، وتعمل على تحقيق مستوى نضج متقدم وفق تقييم منظمة الصحة العالمية.

وأضافت ان المؤسسة تلتزم بالتدريب المستمر لكوادرها علميا ومهنيا لضمان جودة وسلامة ومأمونية العلاجات محليًا، التزاما بمسؤوليتها عالميًا لضمان جودة الصادرات الوطنية بقطاعي الدواء والغذاء.

بدورها، أشارت رئيس منظمة دستور الأدوية الأميركي الدكتورة حنان السبول، إلى التزام دستور الأدوية الأميركي بالعمل لضمان جودة الادوية والتعاون مع الهيئات الرقابية في تحقيق ذلك من خلال بناء القدرات وتقديم الخبرات الفنية وتسهيل الحصول على المواد والمراجع القياسية، حرصًا على تطبيق المعايير العالمية لضمان سلامة وفعالية وجودة الأدوية.

وأعربت السبول عن فخرها بالمستوى المتميز الذي وصلت اليه صناعة الأدوية في المنطقة والثقة الكبيرة التى تحظى بها

الصناعة الدوائية الأردنية على الصعيدين الإقليمي والدولي مما جعل الأردن في مصاف الدول المميزة في هذا المجال.

من جهتها، قالت المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وأفريقيا الدكتورة زكية الكردي أن الملتقى العلمي التشريعي يركز على مجموعة من المستجدات بناءً على المتطلبات العالمية مثل (ICH) والتي تهم الصناعة والهيئات الرقابية.

وأضافت أن الملتقى يشكل تجمعًا قيمًا وفرصة متميزة لتبادل المعرفة والخبرات والتفاعل بين الخبراء والمختصين، إيمانًا من دستور الأدوية الأميركي بأهمية العمل الجماعي بين الجهات الرقابية والصناعة الدوائية.

وشارك في الملتقى وفد من الإمارات العربية المتحدة برئاسة مدير المختبر المرجعي في مؤسسة الإمارات للدواء، الدكتورة شيخة المزروعي ووفد من جمهورية العراق برئاسة المدير العام لدائرة الأمور الفنية في وزارة الصحة الدكتور علي كريم، والمركز العراقي لبحوث الأدوية، ورابطة منتجي الأدوية العراقية، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومنظمة دستور الأدوية الأميركي.

وتضمن الملتقى سلسلة من الجلسات الفنية المتخصصة بمشاركة فنيي المؤسسة المتخصصين وخبراء منظمة دستور الأدوية الأميركي.