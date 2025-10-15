أسعار الذهب تواصل ارتفاعها لمستويات غير مسبوقة محليا

وطنا اليوم:واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية الارتفاع، صباح الأربعاء، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 إلى 85.7 دينارا لغايات البيع لدى محلات الصياغة، مقابل 82.7 دينارا لغايات الشراء.

ووفقا للنشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ارتفع سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 إلى 98.1 دينارا و75.9 دينارا و57.7 دينارا على التوالي، لغايات البيع من محلات الصياغة.