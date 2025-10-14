بنك القاهرة عمان
ميلوني: قد أقتل أحدا إذا أقلعت عن التدخين

5 ساعات ago
وطنا اليوم:قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني إنها “قد تقتل أحدا” إذا أقلعت عن التدخين.
وجاءت تصريحات ميلوني على هامش قمة السلام في شرم الشيخ بمصر، الإثنين، حين حثها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التوقف عن التدخين.
وقال أردوغان لميلوني في اجتماع حانبي، وسط ضحكات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: “تبدين رائعة، ولكن يجب أن أجبرك على الإقلاع عن التدخين”.
ورد ماكرون ضاحكا: “هذا مستحيل”.
وردت ميلوني: “أعلم، أعلم، لا أريد أن أقتل أحدا”.
وكشفت ميلوني (48 عاما) في كتاب نشر مؤخرا أنها عادت إلى التدخين بعد أن أقلعت عنه لمدة 13 سنة، وفقا لما ذكرته صحيفة “التليغراف”.
ولم يكن أردوغان هو الوحيد الذي أثنى على جمال ميلوني خلال قمة شرم الشيخ، فالرئيس الأميركي دونالد ترامب وصفها بـ”الجميلة”.
وقال ترامب، الذي ترأس مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي القمة، في خطاب: “ليس من حقي قول ذلك، لأنه عادة ما تنتهي حياتك المهنية إذا قلت ذلك، لكنها امرأة جميلة”.
وفي الصورة الجماعية التي ضمت نحو 30 من القادة الذين أتوا من مختلف أنحاء العالم، كانت ميلوني المرأة الوحيدة.
وتابع الرئيس الأميركي (79 عاما) باحثا بنظره عن ميلوني: “سأخاطر”، وأضاف: “أين هي؟ هل يزعجك إن قلت إنك جميلة؟ لأن ذلك صحيح”.
وأضاف ترامب: “إنها تحظى باحترام كبير في إيطاليا. إنها سياسية ناجحة جدا”.
واكتفت ميلوني، التي كانت تقف خلفه مباشرة، بالابتسام


