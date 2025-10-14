بالسيف.. شيخ عشيرة يقطع إصبعه هدية لرئيس الوزراء العراقي

وطنا اليوم:أقدم شيخ عشيرة في محافظة النجف على قطع إصبعه بهدف إهدائه لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في حادثة أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع مصور متداول، شيخ العشيرة وهو يسل سيفاً ثم يضع إصبعه على الطاولة قبل أن يقطع جزءاً منه، قائلاً إنه يقدّمه “هدية وفاء” لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومرشحه في محافظة النجف ناظم الشبلي.

وسرعان ما قفز المرشّح ناظم الشبلي من مكانه نحو الرجل الذي أقدم على قطع إصبعه، محاولاً منعه من استكمال ما كان يعتزم فعله، فيما هرع عدد من الحاضرين لمساعدته وإبعاده عن الطاولة.

وظهر في المقطع المصور عدد من الأشخاص وهم يحاولون إيقاف النزيف وإسعاف الشيخ وسط حالة من الارتباك والذهول بين الحضور.

وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة في الأوساط الشعبية والإعلامية، إذ اعتبر ناشطون أن ما جرى “إساءة لقيم العشائر العراقية، وتحويلاً غير مقبول لمفاهيم الدعم السياسي”.

ويترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ائتلاف “الإعمار والتنمية”، الذي يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، ويضم شخصيات من محافظات عدة، من بينها النجف والديوانية وبغداد، ويُعد المرشح ناظم الشبلي أحد أبرز الوجوه العشائرية ضمن قائمته في محافظة النجف.

ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه المحافظات الجنوبية احتداماً انتخابياً بين الكتل السياسية، وسط مساعٍ من القوى التقليدية لحشد الولاءات المحلية والعشائرية لتأمين مواقعها في البرلمان المقبل.

وقال مدونون، إن الشيخ القبلي اسمه سامي أبو فرحان الفرطوسي، موضحين أن الحادثة وقعت في محافظة النجف، خلال تجمع انتخابي للمرشح ناظم الشبلي