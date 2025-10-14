بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

خالفة 50 دينار لاستعمال سائق شاشة تلفزيونية بالمركبة

14 أكتوبر 2025
خالفة 50 دينار لاستعمال سائق شاشة تلفزيونية بالمركبة

وطنا اليوم:تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة مخالفة بقيمة 50 دينار تحت بند استعمال السائق لشاشة تلفزيونية في المركبة بشكل يمكنه من رؤيتها أثناء القيادة .
وتساءلوا حول صحة هذه المخالفة ،وان قانون السير الاردني يخالف السائق بهذا المبلغ عند ارتكاب هذه المخالفة .
وبالتواصل مع ادارة السير اكد مصدر ان المادة 34 من قانون السير الأردني بالمخالفات المرورية،تؤكد ان قانون السير يعاقب على استخدام السائق لشاشة تلفزيونية يمكنه رؤيتها أثناء القيادة بغرامة 50 دينار .
وبين المصدر ان المخالفة هي استخدام شاشة المركبة بغير غاياتها – والمقصود بغاياتها المتعلقة بالسيارة مثل المكيف والاعدادات وكاميرا الرجوع وليس حضور مقاطع الفيديو والتطبيقات التي تشتت انتباه السائق .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:08

محافظ العقبة يتفقد المصابين بتسرب غاز ثاني أكسيد الكبريت

00:02

المنتخب الوطني لكرة القدم يخسر وديا امام نظيره الألباني

23:52

أمين عام وزارة الشباب يتفقد عدداً من المراكز الشبابية في الكرك

23:26

السيطرة على تسرّب أبخرة حامض الكبريتيك في مصنع في العقبة وإصابة (33) شخصاً

23:03

“العمل النيابية” تناقش ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وأبو رمان يقترح تعويضًا بقيمة 5000 دينار للاصابات

22:57

الملك عبدالله الثاني جهدٌ متواصل لتغيير بوصلة العالم نحو غزة /بقلم النائب سالم العمري

22:52

“الخدمات العامة والنقل” تطالب الحكومة بحل مشكلة نقل الحجاج الأردنيين قبل موسم حج 2026

21:32

*مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي القضاة والحجازي والكلوب والخالدي*

20:45

فرار رئيس مدغشقر من البلاد بعد أيام من احتجاجات جيل زد

20:35

ولي العهد يلتقي ممثلين عن شركة بيرسون العالمية في لندن

20:28

ميلوني: قد أقتل أحدا إذا أقلعت عن التدخين

20:17

أول خرق للاتفاق .. تل ابيب تعلنها: لن ندخل محروقات إلى غزة إلا لاحتياجات محددة

وفيات
ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025والد السفير سفيان القضاة في ذمة اللهوفيات الاثنين 13-10-2025وفيات الأحد 12-10-2025