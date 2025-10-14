خالفة 50 دينار لاستعمال سائق شاشة تلفزيونية بالمركبة

وطنا اليوم:تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة مخالفة بقيمة 50 دينار تحت بند استعمال السائق لشاشة تلفزيونية في المركبة بشكل يمكنه من رؤيتها أثناء القيادة .

وتساءلوا حول صحة هذه المخالفة ،وان قانون السير الاردني يخالف السائق بهذا المبلغ عند ارتكاب هذه المخالفة .

وبالتواصل مع ادارة السير اكد مصدر ان المادة 34 من قانون السير الأردني بالمخالفات المرورية،تؤكد ان قانون السير يعاقب على استخدام السائق لشاشة تلفزيونية يمكنه رؤيتها أثناء القيادة بغرامة 50 دينار .

وبين المصدر ان المخالفة هي استخدام شاشة المركبة بغير غاياتها – والمقصود بغاياتها المتعلقة بالسيارة مثل المكيف والاعدادات وكاميرا الرجوع وليس حضور مقاطع الفيديو والتطبيقات التي تشتت انتباه السائق .