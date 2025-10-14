وطنا اليوم:النائب المهندس عدنان مشوقة يسأل الحكومة عن آلية منح الرواتب المرتفعة والمكافآت والحوافز لكبار موظفين الدولة وكيف يتم احتسابها.

نص السؤال:

سعادة رئيس مجلس النواب

الموضوع: المكافآت والحوافز

استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء:

1. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان الشفافية والعدالة في صرف الرواتب والمكافآت والحوافز لكبار الموظفين في الشركات والمؤسسات العامة، وما مبررات الرواتب والمخصصات المرتفعة مقارنة بقدرات الموازنة العامة؟

2. كيف تبرر الحكومة اعتماد مشاريع استراتيجية وبنية تحتية أساسية على المنح الخارجية، في حين تُجبى ضرائب ورسوم متعددة من المواطنين بمبالغ كبيرة سنوياً؟

3. ما هي خطة الحكومة لمعالجة التشوهات المالية الناتجة عن تعدد الهيئات المستقلة وكلفها العالية على الخزينة، وهل هناك توجه لإعادة دمجها أو إلغائها لتخفيف الأعباء؟

4. ما السياسات التي تتبعها الحكومة للحد من الاسراف في النفقات والمكافآت وبدل السفرات لدى الفئة العليا من الموظفين؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

النائب المهندس

عدنان مشوقه