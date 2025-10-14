توقعات بافتتاحها مطلع العام المقبل 2026… “الزرقاء الصناعية” أول مدينة صناعية صديقة للبيئة في المنطقة

وطنا اليوم _

كشف رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الاردنية الدكتور لؤي منير سحويل أن مدينة الزرقاء الصناعية ستكون أول مدينة صناعية خضراء وصديقة للبيئة في المنطقة من خلال مراعاتها لشروط الاستدامة والسلامة البيئية، متوقعا افتتاحها مطلع العام المقبل 2026 حيث تعتبر المشروع الاستراتيجي للمدن الصناعية الاردنية وتأتي ضمن خطتها للأعوام 2020-2025 وتتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي بجعل الصناعة الاردنية في مقدمة القطاعات الإنتاجية في المملكة.

وبين الدكتور سحويل خلال زيارته لمشروع المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية يرافقه مدير عام الشركة السيد عمر جويعد بحضور المقاولين المشرفين والمنفذين ومدراء الدوائر المعنية في المدن الصناعية وعدد من مدراء المدن الصناعية العاملة أن المدينة أقيمت وفقا لأفضل المواصفات الهندسية في مجال اقامة المدن الصناعية، مشيرا إلى أن إنجاز المرحلة الأولى من المدينة يؤكد التزام المدن الصناعية بالبرنامج الزمني لتنفيذ المدينة لتكون قادرة على استقطاب الاستثمارات الصناعية خلال الفترة المقبلة مشيدا بذات الوقت بقطاع المقاولات الاردني الذي أثبت قدرته على تنفيذ مشروع المدينة وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية.

وأشار الدكتور سحويل إلى قرار مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الاردنية الذي جاء لتشجيع استقطاب الاستثمارات الصناعية لمدينة الزرقاء الصناعية حيث منح المجلس تخفيضات على اسعار بيع الأراضي بنسب تتراوح بين 20-40% لاول 100 دونم من الأراضي المطورة في المدينة.

من جانبه، كشف مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد أن نسبة الإنجاز بمشروع مدينة الزرقاء الصناعية في مرحلته الأولى وصلت لأكثر من 95% ، متوقعا الانتهاء منها والبدء باستقطاب المشاريع الصناعية بداية العام المقبل 2026.

وقال السيد جويعد ان الشركة بدأت خططها الترويجية لاستقطاب الاستثمارات الصناعية لمدينة الزرقاء الصناعية وفقا للتوجيهات الحكومية الهادفة الى استقطاب الاستثمارات للمدينة والتي ستوفر مئات من فرص العمل لأبناء المحافظة وانعكاسات ذلك على التنمية في محافظة الزرقاء وفق ما حددته رؤية التحديث الاقتصادي للنهوض بالقطاع الصناعي مشيرا إلى عدد من طلبات الاهتمام بالاستثمار في المدينة يجري متابعتها حاليا.

وكشف السيد جويعد أن المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية التي تقيمها شركة المدن الصناعية الاردنية على مساحة 1116 دونما من أصل 2500 دونم المساحة الكلية للمدينة والتي سيتم تطويرها على عدة مراحل، تتضمن إقامة مبان صناعية على مساحة 22 ألف متر مربع، بكلفة اجمالية تصل الى 35 مليون دينار، مضيفا أنه وفقا لدراسات الشركة فإن مدينة الزرقاء الصناعية ستشهد حال جاهزيتها استقطاب العديد من الاستثمارات الصناعية في العديد من المجالات الإنتاجية كالصناعات الغذائية والكيماوية والتعبئة والتغليف والهندسية وغيرها من القطاعات الصناعية الاخرى.

وكان مدير المشروع المهندس احمد ابو فارة قدم عرضا لاهم مراحل الانجاز التي تمت في مرحلة المدينة الاولى وقدرة المقاول المنفذ على الالتزام بالبرنامج الزمني للانجاز مؤكدا أن المدينة أقيمت وفقا لافضل المواصفات الفنية والهندسية وتتميز باحتوائها لمكونات صديقة للبيئة تم مراعاتها في تنفيذ المشروع.

وبين المهندس ابو فارة إن مدينة الزرقاء الصناعية ستكون أول مدينة ذكية خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث تم مراعاة عدد من المعايير البيئية في تنفيذها كاستخدام مواد صديقة للبيئة في تنفيذ البنية التحتية وزيادة المسطحات الخضراء واحواض الزراعة حول المباني مع استحداث محابس للري بالتنقيط اضافة الى تلبية العديد من متطلبات استخدام الطاقة البديلة فضلا عن تطبيق استخدامات انترنت الأشياء في المدينة وذلك لإدارة مرافقها بدءا من البوابة الذكية وانتهاءا بمرافق المدينة (مراقبة مستويات المياه، الطاقة، مخرجات المصانع) وذلك للحفاظ على البيئة.

وأضاف المهندس ابو فارة أن المرحلة الاولى تتضمن ايضا مساحات لتركيب انظمة الطاقة الشمسية ومواقف لشحن سيارات الكهرباء، تخصيص موقف لباص صغير يعمل بالكهرباء للنقل داخل المدينة وانشاء مواقف لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة اضافة الى تركيب انظمة شوارع تعمل بنظام الإستشعار عن بعد وتأسيس نظام البوابة الذكية لمدخل المدينة الصناعية.

يذكر أن مدينة الزرقاء الصناعية على بعد 30 كم إلى الشرق من مدينة الزرقاء باتجاه الأزرق وعلى بعد 15 كم عن المنطقة الحرة في الزرقاء، حيث تتميز بموقعها الاستراتيجي القريب من الطرق الدولية المؤدية الى العراق وسوريا والسعودية؛ ما يجعلها محط اهتمام ونقطة جذب للمستثمرين، إضافة الى تحفيز المشاريع الصناعية القائمة بالمنطقة للعمل ضمن حدودها والاستفادة من المزايا والحوافز التي ستوفرها على غرار المدن الصناعية