الأردن يعزي المكسيك بضحايا الفيضانات

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة للولايات المتحدة المكسيكية الصديقة بضحايا الفيضانات التي أسفرت عن عشرات الضحايا والمصابين والمفقودين.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب المكسيك في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين والنجاة للمفقودين.