وزير التربية والتعليم يفتتح نادي معلمي مادبا

وطنا اليوم- افتتح وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة مساء أمس الاثنين، نادي معلمي مادبا، الذي سيقدم خدماته لمعلمي ومعلمات مديريتي التربية والتعليم في لواءي قصبة مادبا وذيبان.

واشاد الدكتور محافظة خلال الحفل بأهمية إنشاء هذا الصرح التربوي والذي يأتي ضمن إيمان جلالة الملك عبد الله الثاني بأهمية التعليم وتكريم المعلمين وقدم شكره لكل من ساهم في إنجاح هذا النادي بمعلميه الافاضل.

وقال رئيس الهيئة الإدارية لنادي معلمي/ مدير تربية وتعليم مادبا، الدكتور يوسف أبو الخيل في كلمته خلال حفل الافتتاح بحضور النائب عيسى نصار والأمينين العامين للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، إن أندية المعلمين المنتشرة في ربوع مملكتنا الحبيبة تأتي لخدمة المعلم والارتقاء بمستواه الاجتماعي والمادي ورفاهيته.

وأشاد باهتمام وزارة التربية والتعليم بالمعلم والعمل على النهوض بالعملية التعليمية، لافتا الى أن هذا الاهتمام يتبلور بإنشاء أندية تعنى بتحقيق الرفاه الاجتماعي لهم.

من جانبه، بين مدير أندية المعلمين في الوزارة إبراهيم العساف، أن العاملين في إدارة نادي معلمي مادبا وفي أندية المعلمين بمختلف محافظات المملكة، يحرصون على أن تكون هذه الأندية حاضنة تربوية للحوار الوطني البناء وملتقى يعكس وعي المعلم وانخراطه الفاعل في المشهد المجتمعي من خلال أنشطة رياضية وثقافية وعلمية واجتماعية متواصلة إلى جانب فعاليات طلابية وخدمات طبية ومبادرات لخدمات المجتمع المحلي.

وأشار إلى أن الخطط المستقبلية لأندية المعلمين تسعى إلى بناء الشراكات والتوسع في الخدمات المقدمة للمعلمين والمعلمات والميدان التربوي والانفتاح على أبناء المجتمع بالدعم والتمكين.

وأكد أنها ستتوسع في تقديم خدماتها، بإشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم.

بدورها، أوضحت المعلمة إسراء الزويري في كلمة ألقتها نيابة عن زملائها المعلمين، أن الجهات المعنية تسعى الى أن تكون هذه الأندية حاضنة للمعلمين وبيتا يجمعهم ومنصة لإطلاق العطاء ومنبرا لتعزيز الانتماء الوطني والقيم العليا، وستكون أيضا المكان الذي يجد فيه المعلم الدعم والإبداع والتواصل مع زملائه وفرصة ليكون صانعا للتغيير في مسيرته التعليمية.

وقالت إن دعم الحكومة لهذه المبادرة الوطنية ووضعها في قلب مسيرة الإصلاح التربوي يؤكد أن المعلم هو حجر الأساس في بناء الإنسان والمجتمع وأن نهضة التعليم تبدأ بتمكين المعلم، حيث كان لوزير التربية والتعليم الدور الريادي في متابعة تأسيس هذه الأندية لتكون حاضنة حقيقية للمعلم الأردني وترفع من مكانته وتدعم مسيرته المهنية والوطنية.

وتضمنت فعاليات الحفل الذي اداره الدكتور ماجد الرضاونة المصاروه وحضره عدد كبير من أبناء الأسرة التربوية والمجتمع المحلي، القاء الشاعر عدنان أبو شنار قصيدة شعرية تغنى بها بالوطن والمعلم والمنجزات التي تحققت في ظل القيادة الهاشمية. ، بالإضافة إلى فقرة غنائية أداها كورال طلبة مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز ومشاركة خاصة من نادي معلمي المفرق، حيث ألقى الشعراء عيد المساعيد ومهند العظامات قصيدة بعنوان “رسالة معلم”.