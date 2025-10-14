بنك القاهرة عمان
المياه: التقارير والفحوصات تؤكد سلامة مياه سد الموجب

14 أكتوبر 2025
المياه: التقارير والفحوصات تؤكد سلامة مياه سد الموجب

وطنا اليوم:أكدت وزارة المياه والري ممثلة بسلطة وادي الأردن، الثلاثاء، أن جميع الفحوصات المخبرية والمؤشرات الحيوية لمياه سد الموجب أثبتت سلامتها ومطابقتها للمعدلات الطبيعية، نافيةً وجود أي تلوث في بحيرة السد.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن عينات مياه تم أخذها على مدار عدة أيام من قبل عدة جهات متخصصة، شملت مختبرات سلطة وادي الأردن، ومختبرات الجمعية العلمية الملكية، ووزارة البيئة.
وقد أظهرت نتائج جميع الفحوصات أن المياه ضمن المعدل الطبيعي ولا يوجد ما يشير إلى وجود أي ملوثات.
وأضاف البيان أن جميع المؤشرات الحيوية التي تم رصدها بالتعاون بين كوادر سلطة وادي الأردن ووزارة البيئة جاءت مطمئنة، حيث تم رصد ومشاهدة كميات من الأسماك تتحرك بشكل طبيعي في بحيرة السد، وهو مؤشر قوي على عدم وجود أي تلوث يؤثر على الحياة المائية.
كما قامت الفرق المختصة بتفقد جميع الأودية المغذية لبحيرة سد الموجب، وتبين عدم وجود أي ظواهر أو علامات لأي مصادر تلوث محتملة.


