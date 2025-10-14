بنك القاهرة عمان
فيلادلفيا تُطلق بوابة الخريجين الجديدة لتعزيز التواصل وتقديم الخدمات الإلكترونية

14 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:أعلنت جامعة فيلادلفيا عن إطلاق بوابة الخريجين الإلكترونية الجديدة، التي تأتي في إطار سعي الجامعة المستمر لتعزيز التواصل مع خريجيها وتقديم أفضل الخدمات لهم، بما يواكب التطورات الرقمية ويعزز روح الانتماء لأسرة فيلادلفيا.
وتهدف البوابة إلى بناء قاعدة بيانات شاملة تُسهم في إبقاء خريجي الجامعة على تواصل دائم مع جامعتهم، إضافةً إلى تسهيل الحصول على الخدمات الإلكترونية الخاصة بهم، ومتابعة آخر الأخبار والفعاليات، وتبادل الخبرات والفرص المهنية.
وأكدت الجامعة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤيتها الهادفة إلى تعزيز علاقة الخريجين بالجامعة، وتحقيق التكامل بين أفراد مجتمعها الأكاديمي في جميع مراحل حياتهم العلمية والعملية
ودعت الجامعة جميع خريجيها إلى التسجيل عبر الرابط التالي:

https://alumni.philadelphia.edu.jo/grad/main/login


