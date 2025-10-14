ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة الله

وطنا اليوم – بمزيدٍ من الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره،

ينعى المحامي أكثم خلف الحدادين وزوجته تريز سالم الحدادين وابنائه الدكتور صفوت ، والاستاذة التربوية نانسي ، والقاضي العسكري الرائد صائب والمهندسة ميس ، وعائلاتهم

ابن شقيقه وعديله الغالي

المرحوم جرمان متري خلف حدادين

( ابو معتز )

زوج الفاضلة المقدم المتقاعد زها سالم جريس حدادين ( أم معتز )

الذي انتقل إلى رحمته تعالى بعد حياة حافلة بالمحبة والعطاء والإيمان.

نتقدم من الاعزاء زوجة الفقيد وابنائه النقيب المتقاعد معتز والمربية الفاضلة شروق والنقيب المتقاعد مراد ومغنم وعائلاتهم وأحفاده واشقائه وشقيقاته، بأحر التعازي والمواساة ،

لقد رحل عنا تاركاً في القلوب أثراً طيباً، وذكراً عاطراً، وسيرة ناصعة يشهد لها كل من عرفه،

وإذ نودّعه إلى مثواه الأخير، نضرع إلى الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته،

وأن يمنح أسرته وذويه الصبر والسلوان

الرحمة لروحه الطاهرة، والذكر الطيب له أبداً.

“ الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركاً “