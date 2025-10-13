النائبة الدكتورة بيان المحسيري تتقدم بسؤال نيابي حول انتشار الكلاب الضالة في شوارع المملكة

وطنا اايوم – تقدّمت النائبة الدكتورة بيان فخري المحسيري بسؤال نيابي إلى رئيس مجلس النواب موجّه إلى رئيس الوزراء، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في شوارع المملكة وما تسببه من خطر مباشر على المواطنين.

وتضمن السؤال النيابي عدة محاور أبرزها:

• المعاهدات والاتفاقيات التي وقّع عليها الأردن والمتعلقة بالكلاب الضالة، ومبررات التوقيع عليها، وطبيعة الالتزامات المترتبة، وحجم التمويلات والمساعدات المرتبطة بها وآثارها على ميزانية الدولة والمواطنين.

• السياسات والإجراءات الحكومية البديلة عن القتل في التعامل مع الكلاب الضالة، ومدى فعاليتها وأسباب فشلها، والجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة.

• عدد حالات العقر المسجّلة في الأردن وتكلفة علاجها، وآلية التعامل معها.

• تفاصيل حادثة وفاة المواطن عمر عودة البوشي في منطقة الخالدية بمحافظة المفرق إثر إصابته بالسعار بعد عقره من كلب ضال، والمسؤولية المترتبة على هذه الحادثة، وإمكانية تعويض ذويه من عوائد الاتفاقيات ذات العلاقة.

وطلبت النائبة المحسيري تزويدها بالإجابات مدعومة بالوثائق والمستندات الرسمية إن وجدت، مؤكدة على ضرورة تحمّل الحكومة لمسؤولياتها تجاه حماية المواطنين من خطر الكلاب الضالة، واتخاذ إجراءات عاجلة وجذرية لمعالجة هذه الظاهرة المتنامية.